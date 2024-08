Opsporing Verzocht blokkeert video van de politie vanwege copyrightschending

Ik zat net heel ontspannen te browsen op het internet, en toen zag ik iets geks. De Politie Amsterdam heeft vandaag een video geüpload over een moordaanslag op de Servische Goran Tasic. Alleen ik kon de video niet bekijken omdat die gewist was. Er zou auteursrecht op zitten van de AVROTROS, of eigenlijk van Opsporing Verzocht. Want zij besteedden gisteravond ook al aandacht aan de liquidatie in hun programma.

LOL een copyright claim van @avrotros op een opsporingsbericht van @Politie_Adam pic.twitter.com/mI2Gm9VX0v — TS (@227thomas) July 4, 2018

Denk hier nog even over na: Opsporing Verzocht die een Opsporing Verzocht-video van de politie wist vanwege auteursrechten. Hoezo vrij internet?

Videos by VICE

De video doet het inmiddels weer. De Politie Amsterdam geeft in een reactie aan dat “de AVROTROS een systeem heeft dat automatisch content wist waar auteursrecht op zit.” De politie stond nog niet op de whitelist van “het systeem” waardoor het automatisch is gewist. “Ik weet verder niet hoe dat systeem werkt,” zegt de woordvoerder van de Politie. “Daarvoor moet je bij de AVRO zijn.”

De persvoorlichter van de AVROTROS vertelde mij vervolgens in een telefonisch gesprek dat zij inderdaad een systeem hebben dat content automatisch online zet en auteursrechtelijk beschermde content die wordt geplaatst door andere partijen automatisch blokkeert.

Twee algoritmes bepalen zonder menselijke tussenkomst welke content jij wel en niet mag zien.

Over de technische specificaties kon ze Motherboard nog niet veel vertellen. Het verbaasde me dat een publieke omroep nu al een algoritme heeft dat content op het internet blokkeert, zonder dat daar een menselijke tussenpersoon aan te pas komt. Deze systemen zijn vaak nog helemaal niet zo geavanceerd, en dat kan vervelende situaties opleveren.

Desgevraagd zegt woordvoerder Cindy Penders van Google Benelux in een email dat “een auteursrechthouder die toegang heeft tot de Content ID-tool [van YouTube] een video [kan] claimen en de video in bepaalde regio’s [kan] blokkeren. Bij een Content ID-blokkering is geen sprake van een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.”

In andere woorden: twee algoritmes bepalen zonder menselijke tussenkomst welke content jij wel en niet mag zien. Dat is natuurlijk best wel handig, anders zou AVROTROS een heel team contentbeheerders moeten inhuren dat constant het hele internet in de gaten houdt. Aan de andere kant is nu een opsporingsvideo van de Amsterdamse politie geblokkeerd omdat iemand bij de AVRO was vergeten de politie te whitelisten.

Het internet zal steeds meer gaan lijken op de radio, of de televisie, waar maar een paar grote zenders het hele aanbod bepalen

Dit is een redelijk onschuldige uitwas van twee dingen: automatische auteursrechtrobots die een enorme opmars maken en lang niet altijd even goed werken. Maar het is ook een voorbode van hoe hele internet er mogelijk uit gaat zien. Heel erg veel van dit:

Morgen stemt het Europees Parlement waarschijnlijk in met het nieuwe copyrightplan van de EU-commissie. Honderden bedrijven en duizenden mensen in Europa maken zich enorme zorgen over deze beknotting van het vrije internet. “Eén van de grootste horrors in de voorgestelde regels is een verplichting voor platformen zoals Soundcloud, YouTube en Github, om een uploadfilter in te zetten. Hiermee moeten ze dan alle uploads van hun gebruikers te controleren op inbreuken op het auteursrecht,” schrijft Rejo Zengers van stichting Bits of Freedom. “Zo’n filter maakt bijvoorbeeld geen onderscheid tussen het illegaal uploaden van stukjes films en het legaal parodiëren of citeren van datzelfde filmfragment. Gevolg: het filter blokkeert uploads ten onrechte.“

Lees hier voorbeelden van de gevolgen van falende filters.

Deze stemming is morgen, en parlementariërs lijken ondanks de extreme weerstand (Wikipedia Italië ging dinsdag op zwart) voor dit onzalige plan te gaan stemmen.

Nu kan de politie nog even de Avro bellen als zij per ongeluk automatisch een videootje hebben gewist, maar deze situatie is niet meer denkbaar na invoering van de wet. In artikel 13 staat dat platformen zoals Youtube “direct aansprakelijk zijn voor elke auteursrechtenschending van haar gebruikers.” Als een gebruiker van Youtube een auteursrechtenschending begaat, is Youtube voor de volle pond aansprakelijk. De bijhorende buitenproportionele boetes zullen leiden tot extreme veiligheidsmaatregelen bij die platformen. De filtersystemen zullen geen enkele overtreding mogen missen.

Alleen de upload, de share of de post waar uitdrukkelijk een stempel van de auteursrechteigenaar op staat zal er nog doorheen komen. Gebruikers zoals de Politie of de Avro zullen in veel gevallen niet zomaar meer content mogen plaatsen, maar zullen bijvoorbeeld een aanvraag moeten doen of content online mag komen. Het internet zal steeds meer gaan lijken op de radio, of de televisie, waar maar een paar grote zenders het hele aanbod bepalen.

Als parlementariërs morgen voor dit plan stemmen, bereid je dan maar vast voor op een eindeloze herhaling van dit scherm: