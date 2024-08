Orale seks is de leukste trend in de trouwfotografie in tijden

Trouwen is als een blowjob: voor een geslaagd huwelijk moet je een hele hoop van elkaar slikken. Dat besefte een Nederlands koppel maar al te goed en om deze huwelijkssymboliek om te zetten in kunst, wilden ze een trouwfoto laten maken waarop de bruidegom geniet van een lekker potje fellatio.

Fotograaf Michel Klooster was wel in voor een pikant grapje en het resultaat van de fotosessie is een lieflijk plaatje van een genietend koppeltje in de natuur. Maar alhoewel er geen stukje piemel te zien is op de foto, reageert het internet gechoqueerd. Verschillende Nederlanders voelden zich geroepen om het kersverse paar te wijzen op hun abominabel gedrag, want: ieuw, seks. En ene Nel moest er blijkbaar zelfs van braken, het arme ding:

Het is een gekke situatie, vooral omdat het internet overloopt van de vunzige plaatjes. En dit is ook zeker niet de enige trouwfoto waarin pijpen een rol speelt. Het koppel liet zich inspireren door een andere trouwfoto. Ik heb “pijpende bruiden” zelf even gegoogled, en kwam – naast een hele hoop porno– vrij snel een stuk of vijf rasechte trouwfoto’s op het spoor. Ik denk dat we dus zeker van een harde trend binnen de trouwfotografie kunnen spreken.

Ik belde even met Michel over het verhaal achter deze foto en vroeg hem of hij deze pijptrend een beetje kan duiden.

VICE: Hey Michel, leuke foto. Hoe is deze tot stand gekomen?

Michel Klooster: Het idee kwam van de toekomstige schoonmoeder van de bruidegom. Het koppel durfde het zelf niet te vragen, maar wilde die foto heel erg graag.

Was het de eerste keer ooit dat je zo’n foto maakte?

Het is de eerste keer, maar mensen vragen het wel vaker. Helaas waren ze altijd net te preuts om het daadwerkelijk te doen. Ik had ook een foto gemaakt van het koppeltje dat in een auto stoeide. Dat vinden mensen dan wel weer romantisch.

Ik vind die foto ook best romantisch, hoor.

Haha, het ligt er aan hoe je op het leven kijkt, he.

Diep. Waarom denk je dat ze zo’n foto wilden?

Het was een hele losse bruiloft en het koppel was erg vrolijk en grappig. Ze deden alles met een knipoog.

Waar komt deze soort trouwfotografie vandaan, denk je?

Ik had deze foto enkele jaren geleden gezien op een Amerikaanse website. Ik speelde al langer met het idee om zoiets te maken, maar dan moet je net een koppel vinden dat dit durft.

Wat vind je van de heisa die je foto veroorzaakt heeft?

Ik verbaas me er eerlijk gezegd een beetje over. Ik vind het nog vrij braaf, eigenlijk. Iedereen doet het – zeker als je een jong koppel bent dat net getrouwd is. En als ze binnen tien jaar opnieuw kijken naar deze foto, lachen ze zich kapot. Ik snap de ophef niet: je ziet niets, je herkent de mensen niet op de foto en eigenlijk staat er bitterweinig naakt op. Wat een gedoe voor niets, zeg.

Misschien zijn mensen vooral gechoqueerd door de minion-onderbroek van de bruidegom.

Haha, dat kan. De bruidegom was dat vergeten en toen hij zijn broek af deed, zei hij nog: verdorie, ik heb mijn minion-onderbroek aan. Ik zei hem dat dat perfect is voor de foto. Er zijn enkele foto’s waarop je zijn minion-onderbroek nog beter ziet, maar ik vond deze de beste, omdat hij net echt is.

Ja, dat zeker. Ik vind het wel een mooie foto.

Het is grappig dat je dat zegt. Ik kreeg veel reacties van mensen die zeiden dat ze het een hele mooie, stijlvolle foto vinden. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Het is niet omdat er een pijpend stelletje op staat, dat ik geen kwaliteit meer moet leveren. De Daily Mirror en Daily Mail willen het in Engeland plaatsen en in Polen gaat de foto ook viral, dat had ik niet verwacht. Dit is echt knettergek.

Wat vindt het koppel er zelf van dat hun pijpfoto viral gaat?

Dat vinden ze geweldig. Ze willen graag anoniem blijven, maar het is voor hen een hilarisch idee dat die foto nu door zoveel mensen gezien is. Wie weet komen ze er over een paar jaar voor uit dat zij het zijn, wat alles dan nog veel grappiger maakt.

En heb je nog veel reacties gekregen van mensen die ook zo’n foto willen?

Jazeker, mijn mailbox zit boordevol berichten van koppels die die foto willen, dus ik ben nog wel even bezig met een nieuwe reeks pijpfoto’s. Toch krijg ik ook nog enkele bittere reacties van mensen die vertelden dat ze me nooit zouden boeken omdat ik zulke foto’s maak, maar ik verplicht koppels niet om dit te doen, hè. Ik maak gewoon een leuke foto van wat de mensen zelf willen. Daarbij vind ik dat dit perfect binnen de lijntjes van de trouwfotografie past.

Tot slot: komt er binnenkort ook een bef-foto in je oeuvre?

Ja, daar dacht ik aan. Volgens mij vinden mensen dat zelfs minder choquerend, vooral nu mannen en vrouwen gelijk zijn. Dat zou ik echt leuk vinden.

Meer van Michel vind je op zijn website.

