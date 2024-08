ORDER wil Amsterdam verenigen met hun bump-and-grind-feestjes

De feestjes van ORDER kan je inmiddels gerust berucht noemen. Of het nou gaat om een expo van het kunstcollectief, een garage-sale of een eigen clubavond in het Skatecafé – het zijn bijna altijd onvergetelijke nachten met goede muziek, waar je de volgende dag net iets te weinig meer van herinnert. Naast feestjes geven maakt de vriendengroep – bestaande uit onder anderen tatoeëerders Etienne Memon, Edu de Leau en art director Joshua Hoogeboom – ook kleding. Ze begonnen met in kleine oplagen jassen beschilderen en inmiddels werken ze met grote namen als Ben-G, het Japanse denimmerk EDWIN en sinds vandaag Appelsap. Wij spraken Etienne, Edu, Joshua en Nanno en Hennie over de samenwerking met het Amsterdamse festival, hun goddeloze feesten en het ORDER Mothership.

Jullie feestjes beginnen aardig berucht te worden in Amsterdam. Hoe is dat zo gekomen?

Joshua: Ons eerste feestje was een expositie bij productiehuis Halal, en dat ging best wel hard. Op elk feestje daarna gebeurde eigenlijk hetzelfde en er zat altijd veel energie in. Toen hebben we besloten om daar meer mee te doen: een eigen feestje in het Skatecafé bijvoorbeeld.

Etienne: We zijn sowieso party’ers. Ik sprak laatst met Hugo van Red Light Radio en hij zei dat zijn stage op Appelsap altijd de eerste is waar alle drank op is. Zij kennen alleen maar mensen die van een feestje houden en daarom is het altijd een gezellig zooitje bij hun podium. Nou bij ons is dat idem dito.

Maar hoe zou je zo’n ORDER-avond omschrijven, behalve dat het een gezellige zuipbende is?

Nanno: Dusty bumpy black electronic body music!

Dat is een hele mond vol.

Nanno: Haha, ik zal het even toelichten voor je. Dusty slaat terug op dat we echt graven naar liedjes. Bumpy staat voor dat de muziek uit een drummachine moet komen. Black electronics spreekt voor zich, denk ik? We willen naar de oorsprong van dansmuziek en body music betekent dat je lichaam wordt overgenomen door gekke rhythms. Je gaat sowieso een gekke avond tegemoet.

Joshua: We gaan zelf vaak naar feesten waar elektronische muziek wordt gedraaid en het is er over het algemeen best wel wit. En dan heb je ook de hiphopfeesten die gemêleerder zijn, maar daartussen zit niet echt veel.

Waar ligt dat dan aan?

Joshua: Dat zijn we dus aan het onderzoeken. Als we bijvoorbeeld naar Dekmantel gaan, dan zijn we een van de weinige gekleurde jongens die daar rondlopen. De oorsprong van house en techno heeft ontzettend veel zwarte invloeden maar het publiek is overwegend blank. Het is interessant om te bekijken hoe dat zo gekomen is.

Etienne: Iedereen moet zich vrij voelen om naar de Order-feesten te komen. De grote diversiteit aan mensen zorgt dat onze feesten zijn zoals ze zijn. Als dat bij elkaar komt voor een feest en iedereen heeft het naar zijn zin, dan is onze missie geslaagd.

Het is inderdaad vaak gezellig op jullie feestjes.

Etienne: Haha, klopt. Er is een hoop bumpin’ en grindin’. Heel veel liefde.

Edu: Er wordt veel geunite. Er is altijd veel unity tussen black en white, haha. Dus de missie is voltooid.

Maar het begon allemaal met jullie kledinglijn. Jullie spraken iets meer dan een jaar geleden met i-D, toen jullie je eerste jassen hadden beschilderd. Wat is er allemaal gebeurd sindsdien?

Joshua: We maakten inderdaad eerst die jasjes en dat sloeg enorm aan. We kregen daarna opeens van overal en nergens heel veel vragen om samenwerkingen te doen, zoals met Ben-G, EDWIN en nu dus Appelsap.

Etienne: Naast die samenwerkingen hebben we ook veel dingetjes zelf gecreëerd, zoals een expo met een fotoguide, waarin hele dope foto’s staan die een vriend van mij maakte tijdens rellen in Parijs.

En nu hebben jullie dus een lijn met Appelsap.

Joshua: Tot nu toe heeft Appelsap met heel veel partijen gewerkt, maar hiervoor was het meer merchandise. Dus shirtje, line-up, en Appelsap-logo. Dat is er nu ook, maar ook wel meer dan dat. We zijn ook heel lang bezig geweest met de kleurencombinaties, de kwaliteit en de fit van de shirts om echt iets heel tofs neer te zetten. Appelsap heeft heel erg bijgedragen aan de Amsterdamse cultuur waar wij allemaal onderdeel van zijn. Wij gaan ook al jaren naar het festival.

Etienne: Het festival ligt heel dichtbij ons. Het is hiphop en Amsterdam ten top, net als wij.

Edu: En het is natuurlijk ook een plek waar allerlei verschillende mensen bij elkaar komen, wat wij natuurlijk heel tof vinden.



En wat is volgens jullie de sickste act op Appelsap, na Order Mothership uiteraard?

Tegelijk: Egyptian Lover!

Nanno: Ja, als er iets is wat ‘dusty bumpy black electronic body music’ is, dan is hij het wel.

Etienne: En sowieso moeten mensen ook Order Mothership komen checken bij de Red Light Radio Stage. We spelen om vijf uur, dus precies wanneer iedereen lekker gaat.

