Originele manieren om met je studieschuld om te gaan als je waarschijnlijk niet heel veel geld gaat verdienen

Het zingt deze dagen rond: sores rondom het leenstelsel, waardoor iedere student nu sowieso in de schulden komt. Alleen werd dat drie jaar geleden door de politiek uitgelegd als iets goeds – er zou meer geld naar het onderwijs gaan, er zouden meer mensen kunnen studeren, etc. Mensen reageerden destijds heel sceptisch en dat bleek terecht, want het leenstelsel pakt behoorlijk slecht uit voor mensen die niet rijk zijn. Die hebben bijvoorbeeld meer leenangst en gaan daarom vaker niet studeren. Deze week werd nog eens duidelijk dat net afgestudeerde starters dankzij het leenstelsel veel moeilijker een huis kunnen kopen en dat geen van de beloftes van het kabinet worden waargemaakt. Dus daar zit je dan, met je studieschuld. Wat doe je ermee? Hier zijn een paar suggesties.



Kijk een celebrity lief (en bemoedigend) aan

Onder Amerikaanse artiesten als Nicki Minaj, Katy Perry en Chrissy Teigen is het cool om af en toe studenten te helpen met het afbetalen van hun studies. Onder Nederlandse artiesten is dit soort popfilantropie nog niet echt een ding. Maar de eerste tekenen van verandering zijn op komst. Rapper annex miljonair Boef gaf laatst een gratis vakantie weg. Dat is al een deel richting de oplossing want vanaf Ibiza lijkt je DUO-schuld ineens heel ver weg. Misschien zou het geen kwaad kunnen om massaal Nederlandse rappers en zangers te taggen de volgende keer dat Nicki studieschulden van vreemden afbetaalt. Breng ze op ideeën!

Vlucht!

Ook als Boef je vakantie niet wil betalen, kan het geen kwaad eens over de grens te kijken. Als je genoeg bij elkaar weet te sparen voor een enkeltje Brazilië kun je gewoon de rest van je leven gaan survivallen in de Amazone. Om je familie gerust te stellen neem je een Instagramaccount en zeg je dat je influencer wordt. Zorg er dan echter wel voor dat je alleen met hele generieke bomen op de foto gaat, zodat de DUO-ambtenaren je niet kunnen traceren. Met genoeg volgers betalen bedrijven je alsnog voor sponsored posts!

Doe alsof je vlucht

Je kunt het ook omkeren en juist bij je ouders op zolder gaan wonen terwijl je doet alsof je op wereldreis bent. Daarvoor moet je jezelf in de meest herkenbare plekken van de wereld photoshoppen, en een adreswijziging in te dienen. Zo blijft DUO lekker bezig blijft met het sturen van brieven naar de Taj Mahal, de Piramide van Gizeh en Machu Pichu. Met genoeg volgers betalen bedrijven je alsnog voor sponsored posts!

Investeer in cryptocurrency zodat je je ergens anders druk om kan maken

Cryptocurrency is na de grote hype nu weer een vrij marginaal gegeven. Maar als je een app download en met een paar honderd euro heel actief gaat speculeren op allerlei verschillende cryptocurrencies, voelt het alsof je continu heen en weer jojoot tussen het miljonairschap en de goot. En daar los je je schuld niet perse mee af, maar het houdt je wel bezig. Voor extra effect kun je nog een crypto-chat aanmaken met een aantal Whatsapp-vrienden die ook geïnvesteerd hebben. Elke seconde wordt er wel weer een update of een koerstheorie met je gedeeld die je helpt financieel in het nu te leven. En je weet nooit.

Koop een huis

Geintje, je kan geen huis kopen.

Maak jezelf wijs dat je geen huis wil bezitten

Wie wil er nou een eigen huis hebben? Allemaal gedoe joh! Aan jou lijf geen vaste lasten. Herhaal deze uitspraken als een mantra in de kroeg en op verjaardagen. Vergeet dat je voor het bedrag dat je in een stad als Amsterdam aan huur kwijt bent een eigen huis kunt hebben, wat vaak in waarde stijgt, waardoor je het later riant hebt. Vergeet dat. Weet niet precies hoe, maar vergeet het!

Doe alsnog een studie ‘waar je iets mee kan’

Volg het advies van je ouders en ooms en tantes en ga alsnog een studie doen ‘waar je later iets mee kan!’ Daar moet je natuurlijk wel wat extra schuld voor maken, maar dat verdien je zo terug met je exorbitante salaris. Negeer het feit dat de burnout-graad ongelofelijk gestegen is. Negeer het feit dat je andere plannen had met dit enige leven van je. Je wil toch geen leven lang opgezadeld zitten met een studieschuld waar je doodongelukkig van wordt?

Naai de staat terug door 35 jaar lang arm te blijven

Als je geen geld hebt, kun je ook niks terugbetalen. Sowieso kun je de terugbetaling van je lening met vijf jaar vooruit schuiven, en daarna gaat je zogenaamde “aflosfase” in. Die duurt 35 jaar (15 als je tot de geluksvogels behoort die in betere tijden begonnen met studeren). Als je na die fase niks of niet alles hebt kunnen terugbetalen, wordt je schuld kwijtgescholden, en kan de staat naar haar geld fluiten. Dus blijf na je studie gewoon decennialang aan de armoedegrens hangen en gebruik die jaren om jezelf te verkneukelen over hoe je het systeem aan het fucken bent. Er staat nu al 11,2 miljard aan schuld open, en als dat allemaal nooit meer terugkomt zijn ze flink de sjaak daar in Den Haag. Dat zal ze leren!

Ontken

Als je voor de komende 35 jaar de automatische incasso van DUO aanzet en maandelijks het minimaal toegestane bedrag van je schuld aflost, wordt het iets makkelijker je schuld te negeren. Zorg vervolgens wel dat je mails van DUO blokkeert, je nieuwe postadres niet opgeeft en op de vraag hoe het met je gaat altijd met een maniakaal ‘GOED!’ antwoordt. Een hypotheek kan je vervolgens nog steeds niet krijgen, door de rente ben je over die 35 jaar vele duizenden euro’s extra kwijt en onder alles wat je doet sluimert een vaag gevoel van onbehagen, maar hee, wat zou het!

Ga dood.

Als je dood gaat wordt je schuld ook kwijtgescholden. Dito als je verschrikkelijk ziek wordt. Wrang!

Dit artikel verscheen eerder op VICE Money.



