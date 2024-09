Oude foto’s van punkers en rellende krakers

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, regende het in Amsterdam zo nu en dan bakstenen, rookbommen, en klappen van de gummiknuppel. Gebouwen werden gekraakt, ontruimd, herkraakt, en dit alles leidde soms tot flinke rellen tussen krakers en de beknuppelde brigade van Vadertje Staat.

Fotograaf Martijn de Jonge was in die tijd overal bij met zijn camera. Niet alleen de krakersrellen, maar ook de punkbeweging en de opkomende graffitiscene legde hij vast met zijn camera. Hij heeft van die foto’s nu een boek gemaakt dat hij in eigen beheer heeft uitgebracht: Amsterdam RAW, dat je voor drie donnies rechtstreeks kunt bestellen.

Ontruiming van de derde herkraak Singel 114, mei 1985

Ontruiming van de Lucky Luyk, oktober 1982

Blondie, Debbie Harry in Paradiso, 1978

Buster Bloodvessel van Bad Manners bij No Nukes, 1982

Derde herkraak van kraakpand ’t Vogelstruys aan de Herengracht, 1980

Ontruiming in de Vondelstraat, 1980

Ontruiming in de Vondelstraat, 1980

Tetterode-kraak, oktober 1981

Een kraak in 1981

De ontruiming van de Lucky Luyk aan het Museumplein, 1982

Tram 10 in lichterlaaie (wat trouwens per ongeluk was gebeurd)