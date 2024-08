Oude Myspace-accounts zijn supermakkelijk te hacken

Als je één van de 500 miljoen mensen bent die op een moment in het verleden Myspace gebruikte, dan moet je weten dat vrijwel iedereen je account kan hacken.

Myspace biedt een service aan mensen waarmee verloren accounts kunnen worden opgehaald om toegang te krijgen tot het oude e-mailadres. Een onderzoeker heeft uitgevonden dat dit mechanisme gemakkelijk te misbruiken is. Het enige dat een hacker nodig heeft zijn je naam, gebruikersnaam en geboortedatum.

Videos by VICE

Internetveiligheidsspecialist Leigh-Anne Galloway maakte de kwetsbaarheid op maandag bekend. Ze zegt dat Myspace al drie maanden geleden is ingelicht, maar dat de site er niets aan heeft gedaan. (Myspace heeft niet gereageerd op onze mails).

Natuurlijk is het geen 2006 meer, en geeft bijna niemand nog fucks om hun Myspace-account. Maar Myspace, dat vorig jaar ook de wachtwoorden van 400 miljoen gebruikers is verloren, moet beter op hun veiligheid letten, zegt Galloway.

“Bedrijven hebben een plicht om te zorgen voor hun voormalig gebruikers,” zegt de onderzoeker van Positive Technologies. Motherboard heeft geverifieerd dat het enige dat je nodig hebt een naam, gebruikersnaam en geboortedatum zijn. Je kunt nieuwe posts schrijven, oude berichten lezen; je kunt feitelijk alles doen dat een de gebruiker zelf ook kan doen.

Scott Helme, een veiligheidsonderzoeker die ons zijn Myspace-account liet kraken, zegt in een Twittergesprek dat het “gestoord is dat hier nog niets aan is gedaan.”

Als je het een onprettig idee vindt dat je oude Myspace-account ineens weer tot leven komt en gênante dingen het internet op gaat gooien, kun je hier je account herstellen, en hier je account definitief wissen.