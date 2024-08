Oussama Ahammoud: “Ik huil nooit, behalve om Avengers”

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we met acteur Oussama Ahammoud. Hij speelt een hoofdrol in de nieuwe film ‘De Libi’, die vanaf 13 juni in de bioscoop draait.

VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Oussama : Ik zeg je eerlijk: ik hou me daar echt niet mee bezig. Het is niet zo dat ik daar dagenlang over na zit te denken, en dat ik dan dingen ga opzoeken. Met de illuminati denk ik: het kan zo zijn dat het bestaat, maar het kan ook niet zo zijn. Eigenlijk boeit het me ook vrij weinig, ik doe gewoon mijn eigen ding.

Wat was je eerste e-mailadres?

Ik weet nog dat dat echt een fucking rare was: Oussama_mooiboy2000. Dat was in de tijd van Hyves, ik denk dat ik tien jaar oud was toen ik ‘m nam.

Ik heb dat mailadres echt lang gebruikt, ook met acteren. Dat een producent een callsheet naar me wilde maillen, en dat hij dat naar oussama_mooiboy2000 moest sturen. Toen zeiden mensen wel: je moet wel echt je mailadres veranderen man. Dat heb ik toen maar gedaan.

Van welke film of serie moet jij heel hard janken?

Ik huil eigenlijk nooit om films, maar laatst heb ik The Avengers: End Game gezien, toen kwam er wel een sneaky traantje naar beneden. Ik volg Marvel sinds het begin, dus ik denk wel dat het daardoor kwam.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Social media. Niet dat ik oud ben ofzo, maar toen ik nog veel op straat was had je alleen Nokia’s. Als je iemand wilde ophalen moest je nog gewoon aanbellen. Toen kostte een telefoon 40 euro, en dat was fucking duur voor ons, terwijl kinderen van twaalf nu rondlopen met een telefoon van 900 euro.

Ik vind het jammer dat kinderen niet meer zo actief zijn op straat en voetballen en het leuk hebben. Iedereen zit alleen maar op zijn telefoon. Ik ook, ja, maar ik vind dat wel jammer.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Luistert dat dier wel gewoon naar mij? Dat-ie me niet opeens opeet ofzo? Anders hoef ik ‘m niet hoor. Ik zou denk ik gaan voor een kruising tussen een Duitse herder en een lynx. Dat zou echt een gek dier zijn. Als iemand stoer doet op straat zeg ik gewoon: pak ‘m!

Als je een boxer was, met welk nummer zou je dan de ring in komen?

Ik zou mijn eigen nummer maken, denk ik. Die zou wel een beetje agressief moeten zijn, want je moet je tegenstander wel domineren, natuurlijk. Ik denk dat ik dan een tune met Sjaak en Appa zou maken.

Als ik een nummer zou moeten kiezen dat al bestaat zou ik Stuntman van Sjaak en Appa kiezen, de titelsong van de film Wolf. Die geeft echt zo’n gekke vibe.

Wat was de donkerste periode die je in je leven hebt meegemaakt?

Ik ben nog achttien, nog vrij jong dus. Maar ik denk dat mijn hele tienerjaren wel donker waren, toen ik veel op straat was. Ik gehoorzaamde niet, ik luisterde niet, ik was gewoon heel koppig. En ik heb toen veel kattenkwaad uitgehaald. Aan de ene kant leer je daar natuurlijk veel van, je wordt volwassener, maar aan de andere kant had ik dat liever niet gedaan. Maar ja, ik ben wie ik ben. Aan het eind van de dag heeft het goed uitgepakt.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Ik ben geen Dr. Phil. Als je drugs lekker vindt moet je drugs gebruiken, en als je drank lekker vindt moet je drank gebruiken, maar ik vind die shit allebei niet lekker.

Bij de één werkt het goed en bij de ander niet. Ik ken genoeg mensen die drank of drugs gebruiken. En ik ken genoeg mensen waarbij dat goed heeft uitgepakt, en genoeg mensen waarbij het niet goed heeft uitgepakt. Het ligt ook echt aan de persoon. Maar of iemand het écht nodig heeft? Dat denk ik niet.

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het allerliefst willen wonen?

Mag ik dan ook mensen meenemen? Dan boeit het me eigenlijk helemaal niet, dan verdwijn ik gewoon. Desnoods ga ik naar Mars, of Pluto.

Shady, de regisseur van De Libi, die gaat mee. Die gaat zweven daar ergens bij Pluto. Bilal [Wahib] gaat mee, en mijn moeder, mijn broers en zussen, en mijn matties. Dat wordt super dik. Dan word ik de eerste Mocro in de ruimte. Dat zou wel vet zijn.

Zou je seks hebben met een robot?

Nee man! Hoe bedoel je? Een robot van ijzer, of hoe werkt dat? Nee man, what the fuck is dat? Wie verzint deze vragen? Je moet toch iets voelen als je seks hebt? En je moet ook kinderen kunnen krijgen als je seks hebt. Het enige voordeel is wel dat je geen soa kunt krijgen.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Deze vraag kan ik niet beantwoorden. Ik kan me niks herinneren van verzet dat ik heb gepleegd. Volgende vraag.

Voor welke traditie zou je de barricaden opgaan als-ie dreigt te verdwijnen?

Geen een. Als-ie verdwijnt, dan verdwijnt-ie met een reden, toch? Ik vind Koningsdag tof, maar het is niet zo dat ik denk: als dat verdwijnt ga ik dood.

Wat ik wel echt minder vond was die helmplicht. Kijk, burgemeester Halsema, ik vind het gewoon jammer. Die helmplicht had niet gehoeven. Stel je voor je gaat naar een chick of zo en je haar is helemaal gefixt en je moet zo’n helm op dan lijk je op Sméagol.

Dit is gewoon een code die ze breekt, dat is ook een soort traditie. De helft van de jongeren in Amsterdam huilt erom. Nu moeten die boys naar hun chickies toe lopen: ze kunnen niet meer op de scooter gaan, want dan lijkt hun haar nergens op.

Wat vind je het leukste aan het internet?

Dat je shit snel kan opzoeken, dus zet je dit woord in een zin of ik wil deze video checken of ik wil een voetbalherhaling kijken van gister. Een klik en het staat er, dat had je vroeger niet. Ik vind dat fucking dik.