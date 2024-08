Outerspass duwt ons met ‘Der Pump’ gevaarlijk dicht naar het einde van de wereld

In de deprimerend nihilistische tijd waarin we met z’n allen leven lijkt het onontkoombare einde van de wereld een prima, bijna luchtig gespreksonderwerp. Het is vrijwel net zo makkelijk in een conversatie te fietsen als je doodvermoeiende weekendplannen, het weer of de rechtsback van Feyenoord – met groot bijkomend voordeel dat dit gebabbel ook nog eens beeldig matcht met een gitzwarte outfit en de zon die ergens net na het middaguur besluit onder te gaan.



Goed nieuws. Mocht de dag des oordeels komen om ons allemaal op te slokken, weet ik nu in ieder geval waar ik wil zijn om me daarop voor te bereiden: de – spreekwoordelijke – zolderkamer van Teemong. Ik beeld me kasten in, van vloer tot plafond gevuld met apocalyptische arthouse videobanden uit de jaren tachtig. En om alles nog beter te maken is er voor elke film een zelfgemaakte absurdistische Duitse soundtrack. Laat maar komen dat einde.



Kijk de gloednieuwe clip voor Der Pump hierboven.