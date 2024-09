Over 250 jaar leven we misschien weer in het Trias

Het Trias was een bizar tijdperk. Het besloeg een periode van 251 tot 199 miljoen jaar geleden, en betekende zowel de opgang van dinosauriërs als hun desastreuze ondergang, veroorzaakt door de abnormale hoeveelheid koolstof in de atmosfeer.

De temperatuur op Aarde was in de tijd van het Trias hoger dan nu: de polen hadden geen ijskappen en het supercontinent Pangea was totaal verdroogd op de moerassen langs de kust na. Niet bepaald een omgeving waarin een mens goed kan vertoeven, dus.

Videos by VICE

Maar mogelijk komen we binnenkort in een soort Trias 2.0, blijkt uit een onderzoek dat afgelopen dinsdag is gepubliceerd in Nature Communications.

Het onderzoeksteam stond onder leiding van Gavin Foster, professor isotoopchemie aan de Universiteit van Southampton. Het team voorspelt dat in 2250 het CO2-gehalte door milieuvervuiling hetzelfde niveau zal bereiken als in het late Trias – ongeveer 2.000 deeltjes per miljoen (ppm) – als de mens fossiele brandstoffen er met hetzelfde tempo door blijven jassen als dat we nu doen.



Als onze beschaving besluit onze fossiele reserves echt volledig uit te putten, is de verwachting dat de CO2-niveaus stijgen tot de 5.000 ppm in de 24e eeuw, volgens de onderzoekers. Deze ‘klimaatforcering’, veroorzaakt door de mens, zou verergerd worden omdat de Zon steeds feller gaat schijnen – een onderdeel van de natuurlijke cyclus van een ster.

Lees verder op Motherboard.