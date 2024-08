Hoe mijn overmatig gebruik van erectiepillen leidde tot een neussprayverslaving

In de zomer van 2015 besloot mijn vrouw na zeven jaar open huwelijk dat ze toch liever monogaam wilde zijn. Voor ik het wist had ze iemand anders. Met hem was ze niet alleen monogaam, maar probeerde ze een jaar of twee later ook nog eens om zwanger te worden.



Aangezien zij degene was die mij had overgehaald om polyamorie te proberen, was ik nogal pissig, maar aangezien ik er toch weinig aan kon doen, besloot ik alles met zo min mogelijk gedoe achter me te laten. Binnen een paar weken was ik terugverhuisd naar de andere kant van het land en leek het alsof we nooit getrouwd waren geweest. Wat ik nu misschien had moeten doen was met een psycholoog praten. Wat ik in plaats daarvan deed was twee jaar lang in het rond neuken, waardoor ik op het laatst m’n huis niet meer uit durfde zonder een flesje neusspray op zak. Laat me dit even verklaren.

Die twee jaren bestonden niet alleen maar uit neuken – toegeven, in het begin wel – maar ook uit een duik in de wereld van polyamorie. Hoewel seks een belangrijk onderdeel was van de drie relaties die ik zo ethisch en transparant als ik kon aan het balanceren was, deed ik vooral m’n best om een goede partner te zijn. Sterker nog, ik had er zo ongeveer mijn werk van gemaakt. Ik compenseerde voor het tekort aan inkomen uit mijn werk door het geld te gebruiken dat ik van mijn ex-vrouw had gekregen voor mijn deel van onze flat. Slimme zet.

Er waren uitgebreide excursies, dineetjes en tripjes. Zes of zeven avonden in de week was ik cocktails aan het maken, aan het koken, Netflix aan het kijken, ervaringen aan het cureren en seksuele fantasieën van mijn partners aan het vervullen. Ik wilde alle soorten plezier aanbieden, als een soort geile Willy Wonka met een gebroken hart.

Achteraf gezien snap ik dat ik wat serieuze problemen aan het verwerken was, maar toentertijd wist ik alleen maar dat ik uitgeput was en medicijnen nodig had om het leven dat ik voor mezelf had gecreëerd vol te houden. Ik heb het hier nog niet over neusspray, daar kom ik later op. Nee, op dat moment leunde ik zwaar op het gebruik van erectiepillen, die als een soort gateway-drug dienden.

Een vriend van me kocht al een tijdje sildenafil – het actieve ingrediënt in Viagra – van een bedrijf in India (ik kan het niet aanbevelen), en ik kon zoveel als ik wilde van hem kopen. De pillen kostten vier vijftig per stuk, maar ik kreeg van die vriend het advies niet meer dan eenderde of een halve te gebruiken op dagen waarop ik weinig energie had. In het begin was ik er voorzichtig mee, maar toen zes van de zeven avonden van de week uit dates bestonden – compleet met ochtendseks en daarna een stapel pannenkoeken bakken – begon ik hard op de pillen te leunen.

Maar sildenafil heeft ook bijwerkingen. “Het is een vasodilatator, wat betekent dat het de bloedvaten verwijdt en de bloedsomloop verhoogt,” zegt Michael Reitano, een dokter en specialist in seksuele gezondheid. “Sildenafil is iets waar je erg voorzichtig mee moet zijn,” zegt hij. Het is erg belangrijk om bewust te zijn van de doses en deze aan te passen aan de situatie. Hoeveel je van het middel nodig hebt om je beter te voelen hangt af van een aantal factoren: hoeveel je gedronken hebt, hoe moe je bent, hoe je je voelt en een hoop andere dingen. “Als je bijwerkingen ondervond kan het goed zijn dat je meer dan de minimale effectieve dosis gebruikte,” zegt hij.

Sildenafil is geweldig als je urenlang een snoeiharde lul wil, die ongevoelig is voor coke, alcohol, uitputting of een laag libido, maar daarbij kreeg ik er wel een rode kop van, knalrode oren en een verstopte neus. Blijkt ineens dat bloedvaten echt overal zitten. De blos en rooie oortjes kon ik wel hebben, maar als je niet door je neus kan ademen wordt ook orale seks zo goed als onmogelijk – of zelfs gevaarlijk. Daarbovenop word ik heel erg opgewonden van de geur van mijn partner. Dus hoewel ik na een kwart van zo’n pil een ontembare, vier uur durende erectie had, waarmee ik zonder moeite een spijker krom zou kunnen slaan, kon ik niks ruiken – waardoor ik, paradoxaal genoeg, minder opgewonden en effectief was dan zonder de pillen.

Tijdens een van die sessies besefte ik dat ik een onhoudbare situatie voor mezelf gecreëerd had. Maar in plaats van toegeven dat het schema dat ik mezelf had opgelegd simpelweg niet gezond was rende ik om twee uur ’s ochtends langs de nachtwinkel om neusspray te kopen. Ik had zelf nog nooit neusspray gebruikt, maar vrienden die af en toe verstopt zaten zwoeren erbij, en ik dacht dat het niet veel kwaad zou kunnen.

Ik scheurde de verpakking open en spoot m’n neus vol terwijl ik terugliep naar huis. Tegen de tijd dat ik mijn kleren weer uit had voelde het alsof er een fris, muntachtig briesje door mijn hoofd waaide.

Ik had altijd gedacht dat een verstopte neus verstopt zat met snot, maar dat is niet zo – het komt vooral door opgezwollen weefsel in de neus. “Oxymetazoline is het actieve ingrediënt in de meeste breed verkrijgbare neussprays,” zegt Raj Sindwani, vice-voorzitter van de rhinologie-, sinussen- en schedelchirugie-afdeling aan de Cleveland Clinic. “Dat is een vasoconstrictor, wat betekent dat het een tegenovergestelde werking heeft op bloedvaten vergeleken met sildenafil.”

De volgende maanden greep ik iedere keer dat sildenafil opstopping veroorzaakte naar de neusspray, al begon het me op te vallen dat ik soms al verstopt leek te zitten voordat mijn dates begonnen. Ik ging ervan uit dat dit te maken had met de tijd die mijn lichaam nodig had om de sildenafil te verwerken. Pas toen ik een paar weken mijn ouders op ging zoeken (ook omdat ik nodig wat vrije tijd nodig had, met al dat daten) merkte ik dat mijn neus nog steeds voelde alsof-ie vol zat met natte watten. Na wat online speurwerk kwam ik er achter dat ik dit keer toch echt de bijsluiter had moeten lezen, in plaats van deze in de prullenbak smijten en doorseksen. Ik had het veel te veel en veel te lang gebruikt, en ik was verslaafd.

“Ja, je zou een decongestivum niet meer dan drie dagen achtereen moeten gebruiken, eigenlijk,” zegt Sindwani. “Dat staat in de bijsluiter.” Oxymetazoline, zegt hij, werkt op korte termijn goed, maar na verloop van tijd kan het weefsel in je neus er juist meer door opzwellen – iets wat het ‘rebound effect’ genoemd wordt. Dit staat medisch bekend als rhinitis medicamentosa en zorgt er vaak voor dat mensen – mensen zoals ik, dus – nog meer oxymetazoline gaan gebruiken, waarmee het probleem alleen maar erger wordt.

Ik ben uiteindelijk cold turkey gestopt, en na een paar ongemakkelijke dagen en nachten door m’n mond geademd te hebben verbeterde de situatie aanzienlijk. Sindwani wist ook nog te vertellen dat je ook geleidelijker kan stoppen met oxymetazoline. “Je kan vaak drie soorten neusspray kopen – met oxymetazoline, met een zoutoplossing en met corticosteroïden; die zijn vaak effectief in het verlossen van het rebound effect.”

Toen ik eenmaal weer in New York was besloot ik minder druk op mezelf te leggen om de perfecte gastheer, minnaar en vriend voor mijn partners te zijn. Mijn chemische incidentje leidde zo tot wat introspectie en kort daarna besefte ik dat ik wat me ertoe bewoog om daten prioriteit nummer één te beschouwen. Hoewel ik nog steeds vanuit filosofisch oogpunt tegen het concept van monogamie ben, ben ik momenteel ook blij dat ik maar één vriendin, geen erectiepillen en geen neusspray meer in mijn leven heb.