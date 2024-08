Overvloedig en een beetje ranzig: een zoektocht naar het ultieme carnavalsmaal

Een feest als carnaval waar elk vat bier op moet en een bodem vooral bestaat uit loempia’s en friet, is een feest naar ons hart. Daarom onderzoeken we deze week welke sauzen en opmerkingen je naar je hoofd geslingerd krijgt als je in een Twentse snackkraam werkt, hoeveel geld mensen in een paar dagen over de balk smijten en met welke cocktails je een hele Raad van Elf in de opperste feeststemming krijgt.



Voor vaste vierders draait carnaval niet zozeer om lomp zuipen, als wel om een opeenstapeling van tradities – waar, toegegeven, drank dan wel vaak onderdeel van is. Het pak dat je aantrekt, optochten en vaste gelegenheden die je tijdens het vieren bezoekt, de mensen die je steeds weer tegenkomt. En het eten dat je ieder jaar verorbert. Maar wat maakt een carnavalsmaaltijd nou een carnavalsmaaltijd? Aan tafel in mijn native Bergen op Zoom ging ik op onderzoek uit naar de ultieme lijst ingrediënten van Vastenavond.

Gemaakt door een moeder of andere ouderfiguur

Een keer was ik tijdens carnaval bij een vriendin blijven slapen en kwam ik ’s ochtends aan het ontbijt te zitten met nog alcohol in het bloed en een niet zo heel scherp idee van waar ik was. Voor de moeder des huizes leek dat geen probleem te zijn. Met warmte en genegenheid bood ze me brood en erwtensoep aan, en koffie. Ik accepteerde het gretig en dankbaar. Uit een manshoge pan schonk ze de dikke, lobbige soep voor me in, die ik opat. Hij was dagen geleden al gemaakt en verrukkelijk.

Ondertussen was ook de zus van die vriendin van me aan het ontbijt gekomen, en het klikte enorm tussen ons. Na de soep, bereid met moeders liefde, en een douche trok ik mijn carnavalspak weer aan en ging ik met de zus van die vriendin weer de stad in, om de rest van de dag optochten te aanschouwen en langs cafés te dweilen. Moeders soep gaf een extra zetje, een beetje vloeibare liefde. Het zat daarnaast ook bomvol spek, worst en aardappelen, dus er zaten ook calorieën in. Maar ook liefde, snap je? Die zus van de vriendin is nog steeds een van mijn beste vrienden.

Overvloed

Toen de McDonald’s in Bergen op Zoom nog in de binnenstad zat werkte Koen daar als bedrijfsleider. Ik denk dat zeventienjarige jongens bedrijfsleider maken een van de redenen was waarom de McDonald’s niet meer in de binnenstad zit. Maar het verlies van een gigantisch Amerikaans fastfoodconcern is een zeventienjarige zijn winst. Koen gaf ons tijdens een zwerftocht langs de kroegen van Krabbegat namelijk een dienblad vol hamburgers, milkshakes, kipnuggets, cheeseburgers, Big Macs en lauwe frietjes. Ik had voor die dag nog nooit een milkshake op en de herinnering aan dat maal, dat ik at tussen de bessen-jus en het bier door, is nogal groots. Probeer je voor te stellen dat je voor het eerst iets at. Kun je je de eerste keer sushi herinneren? Of jouw eerste milkshake? Voelt het goed? Carnaval is denk ik voor een deel opgebouwd uit zulke herinneringen.

Karakteristiek voor de plek

In Bergen op Zoom eet je in veel kroegen – onder andere bij De Mortier – een gekookt ei, en soms ook een lekker ansjovisje. Het ei komt vaak uit een grote pot, waar ze in het water staan en dat ziet me er toch een partij walgelijk uit. Soms heb je geluk, en zit het ei nog in zijn schaal. De ansjovis zit meestal per vijf in een plastic zakje. Ook niet per se een lust voor het oog, maar het zoute, olieachtige visje doet wonderen voor je mond en maag.

En altijd een heel klein beetje ranzig

Ik vraag me af wat je op andere plekken eet met carnaval. Een korte Google-zoektocht leert me dat ‘poeffele’, ‘spiebak’ en ‘moetsje’ dingen zijn, en dat ze elders ook kalfskop eten. Klinkt walgelijk, maar het zal vast gezellig zijn. Maar eerlijk is eerlijk: ik denk dat de eenvoudige snackbar- of dönermaaltijd toch de meest gegeten carnavalsmaaltijden zullen zijn. Is ook goed. Het is allemaal goed.



