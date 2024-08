Waarom vind je opeens meer mensen aantrekkelijk wanneer je ovuleert?

Iedereen die wel eens ongesteld is geweest, hoeft er niet aan herinnerd te worden wat een mindfuck hormonen kunnen zijn. Hersenmist, een onbedwingbare honger, knallende hoofdpijn en stemmingswisselingen; de menstruele cyclus kan ons dagelijks leven helemaal op z’n kop zetten.

De ovulatie kan een hele andere kant opgaan. Sommige mensen worden er scherper van, krijgen meer energie, of beginnen willekeurig verliefd te worden en opgewonden te raken. Dat is waarschijnlijk waarom er de laatste tijd zoveel TikToks verschijnen met titels als: ‘Is hij echt leuk of… ben ik gewoon aan het ovuleren?’

Voor degenen die niet hebben opgelet tijdens de biologieles op de middelbare school: de ovulatie vindt meestal ongeveer twee weken voor de menstruatie plaats. Dit is wanneer een eitje de eierstok verlaat en door de eileiders wordt getransporteerd. De ovulatie zelf duurt maar 24 uur, maar maakt deel uit van het zogenaamde ‘vruchtbare venster’, dat elke maand ongeveer een week duurt. Als je ongesteld bent en je neukt iemand met een pik zonder voorbehoedsmiddel, dan is de kans aanzienlijk dat je zwanger wordt.

Is dat de reden waarom zoveel vrouwen zich in die tijd van de maand zo opgewonden voelen? Is ons lichaam geprogrammeerd om ons op pad te sturen zodat we ons snel gaan voortplanten?

Christine Garver-Apgar, universitair docent psychiatrie aan de Universiteit van Colorado, denkt van wel. Er is wetenschappelijk bewijs dat we ons om die reden meer aangetrokken voelen tot anderen tijdens de ovulatie. “De wetenschappelijke literatuur toont aan dat de partnervoorkeuren van vrouwen tijdens de ovulatiecyclus op voorspelbare manieren verschuiven,” legt ze uit, verwijzend naar onderzoek naar cis-vrouwen die zich aangetrokken voelen tot mannen.

“Wanneer de ovulatie nadert, neemt de voorkeur van vrouwen toe voor mannen met bepaalde eigenschappen die wijzen op ‘superieure genetische kwaliteit’ in vergelijking met andere momenten in de ovulatiecyclus.” Dus, als je fantaseert over die stoere vent in de sportschool die je vlinders geeft, dan is dat wellicht een teken dat je lichaam baby’s met hem wil maken.

Verschillende studies bevestigen dit. Uit een onderzoek uit 2005 bleek dat heterovrouwen in monogame relaties zich tijdens de vruchtbare periode meer aangetrokken voelen tot andere mannen dan hun partner, vooral als hun partner niet ‘symmetrisch’ is. Met andere woorden, ze voelen zich meer aangetrokken tot mannen met een conventioneel aantrekkelijk uiterlijk, en dus ‘sterkere’ genen.

Hoewel het bovenstaande logisch klinkt, houdt het ook niet echt rekening met homoseksuele mensen. Lesbiennes, bijvoorbeeld, worden niet plotseling hetero voor 24 uur omdat hun lichaam een baby wil maken met een man die een symmetrisch gezicht heeft. Maar, volgens studies, ervaren ook zij toegenomen aantrekkingskracht tijdens hun vruchtbare periode. Die aantrekking is alleen niet gericht op mannen.

“Onderzoek naar ovulerende vrouwen die niet op mannen vallen is beperkt.” Maar: “Tijdens de ovulatie komt het seksueel verlangen overeen met de seksuele geaardheid van een vrouw,” zegt Dr. Raquel Hammonds, CEO van The Fertility Advantage, een vruchtbaarheidsadviesbureau. “Hierdoor zou een lesbische vrouw dus meer gemotiveerd moeten zijn om seksueel contact te hebben met andere vrouwen tijdens de ovulatie dan op enig ander moment in haar cyclus.”

Rond de ovulatie, voegt Dr. Hammonds toe, kun je “meer masturberen, meer porno consumeren en meer intense en opwindende seksuele fantasieën hebben”.

Schijnbaar voelen masturberen en seks ook beter tijdens de ovulatie. “Veranderingen in baarmoederhals- en vaginale afscheidingen kunnen seksueel plezier en verlangen versterken,” zegt Dr. Hammonds. “Sommige vrouwen genieten zelfs meer van een orgasme in deze periode.”

We weten soort van waarom dit gebeurt, maar hoe komt het eigenlijk? Wat is er hormonaal precies aan de hand? “De eisprong zelf veroorzaakt geen veranderingen in seksuele interesses,” legt Steve Gangestad, een evolutionair psycholoog, uit.

“Het zijn waarschijnlijk de hormonen die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van de ovulatie. Oestradiol en oestrogeen pieken meestal een paar dagen voor de ovulatie en sommige wetenschappers hebben geopperd dat dit de toename van seksuele interesse halverwege de cyclus veroorzaakt.” Aan de andere kant, minder oestrogeen kan ervoor zorgen dat iemand minder geil wordt, of moeite heeft om klaar te komen.

Als je je dus afvraagt waarom je vorige maand opeens zeven verschillende mensen in de tram leuk vond, dan kan dat zijn omdat je ovuleerde (ervan uitgaande dat je kunt ovuleren en dat ook doet, natuurlijk).

Er is duidelijk meer onderzoek nodig om alle vragen te beantwoorden. Maar over het algemeen lijkt het erop dat de TikTok-meisjes gelijk hebben: het is écht de moeite waard om je af te vragen of iemand leuk is of dat je gewoon aan het ovuleren bent.