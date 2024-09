Het nieuwe album van Oxbow luistert als een auto-ongeluk in slowmotion

Oxbow is een band die door het gros van de wereld wordt genegeerd, maar wordt gelauwerd door muziekcritici en een toegewijde achterban heeft. Al bijna dertig jaar weten ze de boel flink op te hitsen. Ze staan bekend om hun intense, fysieke optredens en hun muziek is veelzijdig en experimenteel.

Van de schaarse akkoorden op het debuut The Valley tot aan de wrange percussie op The Narcotic Story is Oxbow altijd onvoorspelbaar geweest. In al die decennia is de band nooit achter een formule gaan schuilen.

En dan is er nu een nieuw album, Thin Black Duke, bijna tien jaar na de laatste. Niet dat de band al die tijd stil zat, maar de nieuwe telg begon toch eng veel de status van Chinese Democracy te lijken. Maar sinds vandaag is Thin Black Duke te beluisteren en aan te schaffen via Hydra Head Records. Houd er wel rekening mee dat luisteren naar de plaat aanvoelt als een auto-ongeluk in slowmotion en alle ellende die daarna komt.