Pablo Discobar Soundsystem vertelt over hun natste discoplaten

Wellicht heb je het Miami Vice-achtige logo van Pablo Discobar weleens voorbij zien komen. Pablo Discobar is een Utrechtse clubnacht die disco, funk en house serveert en al flink naam heeft gemaakt met succesvolle edities in EKKO en Basis. Ze bestaan inmiddels een jaar, en dat vieren ze in thuisbasis TivoliVredenburg, samen met discoveteraan Rahaan en Red Greg. We vroegen Rob Scholtens en Jeroen Woertink van Pablo Discobar Soundsystem eens wat voor platen ze daar allemaal gaan draaien.

THUMP: Welke dj is jullie grote voorbeeld en welke track hoort daarbij?

Jeroen Woertink: Onze favoriete dj is Sadar Bahar. Hij heeft samen met Lee Collins een eigen compilatie uitgebracht, Soul In The Hole. Wij zagen hem in OT301 in Amsterdam. Hij draaide toen Keep It In The Family van Deodato. Dat is wel de track die hem typeert en die wij nu met regelmaat opzetten. En waar Rob teveel geld voor heeft betaald op Discogs.

Welk discoliedje is zo fout dat-ie weer goed is?

La Dolce Vita van Ryan Paris. Ik kan aan zijn stem wel horen dat hij een beetje een viespeuk is. Het is een glijerig liedje, vergelijkbaar met een neplederen jas die er wel goed uitziet.

Welke plaat gaan jullie vrijdag sowieso draaien ter ere van jullie eerste verjaardag?

Don’t Stop Your Love van Booker T. Jones. Deze plaat is typerend voor Pablo Discobar Soundsystem. Het is de ideale plaat om te vieren dat we één jaar bestaan.

Wat is het mooiste disconummer ooit?

Could Heaven Ever Be Like This van Idris Muhammad. Jamie xx heeft het nummer gesampled in Loud Places en daardoor is het nummer weer boven komen drijven, maar het origineel is eigenlijk veel toffer. Het is een spannende plaat, want je kunt hem niet beatmatchen en je moet hem volledig kaal ergens bovenop beuken.

Welke track moet discoveteraan Rahaan zeker draaien?

Rob Scholtens: Sax Wanted van Pablo Discobar Soundsystem. Of is dat schaamteloze zelfpromotie?

Welke plaat hebben jullie letterlijk kapot/grijsgedraaid?

Rob: Jeroen heeft If Only van Liem letterlijk kapot gedraaid. De laatste twee keer dat we de plaat draaiden, zat er zo’n dikke resonantie op dat hij niet meer gedraaid kan worden.

Wat is jullie favoriete nieuwe liedje van het moment?

Jeroen: The Fatal Flow In Disco van Mark Seven. Een supersicke EP ook.

Welke plaat draaien jullie vooral voor de vrouwen?

Jeroen: Tja, welke niet?

Rob: We draaien geen disco voor mannen [lacht]. Dance It Off van Rena is echt een classic. En het is nou eenmaal zo dat disco gewoon heel glad is, naast dat je ook wel hard kunt pompen af en toe. Gewoon lekkere dansmuziek voor vrouwen, en mannen.

Wat is het beste Nederlandse disconummer dat jullie zouden kunnen draaien?

Rob: Why Tell Me Why van Anita Meyer.

Wie van jullie draait het gladst en wat voor track hoort daarbij?

Rob: Voor Pablo Discobar Soundsystem proberen we de natste kant in elkaar naar boven te halen. En omdat we vrijdag Rahaan hebben, gaan we voor zijn track Disco Fantasy.