Palmbomen II en Betonkust maakten een ode aan een Van der Valk-hotel

Wat zouden Palmbomen II en Betonkust toch met naargeestige plekken hebben? Hun eerste gezamenlijke EP namen ze op in Center Parcs, het toonbeeld van mistroostige vakantieparken in Nederland. Er kwam een prachtige EP uit, en vandaag hebben ze goed nieuws voor mensen die van nare muziek houden: de twee hebben weer een EP opgenomen, dit keer met als thema Hotel Breukelen, het boegbeeld van de Van der Valk-keten. Luister vast de sampler om in de stemming te komen:

Stel je vast voor hoe de twee synthesizernerds samen ontbijten met slappe worstjes en snotterig roerei. Misschien tuurden ze in slapeloze nachten wel naar het vergeelde plafond van hun kamer, liggend op een muf en doorgezakt matras. Geen wonder dat daar donkere tracks uit kwamen. Ze zijn geïnspireerd door Belgische new beat en het geluid van de Nederlandse westkust, vol overstuurde drumsamples, spookachtige synthesizers en paranoïde acid-lijntjes. Een lobby klonk nog nooit zo angstaanjagend.