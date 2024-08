Pannenkoeken met sjalotjes

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Totaal:1 uur

Ingrediënten

voor de pannenkoeken:

280 grams bloem, plus extra

9 gram zout

250 ml kokend water

30 ml plantaardige olie, plus extra om te bakken

4 bosuien, heel dun gesneden



voor de dipsaus:

30 ml zwarte azijn

30 ml soja saus

1 theelepel sesamolie

1 teen knoflook, fijngehakt

2,5 cm gember, fijngehakt

1 bosui, fijngehakt

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Maak de pannenkoeken. Dit hoeft niet met een keukenmachine, maar dat is wel de snelste en makkelijkste manier. Als je niet zo’n ding hebt, gebruik dan een lepel of eetstokjes, want het deeg wordt erg heet.

2. Pulseer de bloem en het zout. Voeg de helft van het kokend water toe en pulseer weer. Langzaam voeg je nu de rest van het water toe, tot het deeg een geheel wordt. Je wilt het deeg niet te lang kneden.

3. Op een licht bebloemd aanrecht, kneed je het deeg tot het glad is. Stop het in een kom en span er plasticfolie over. Bewaar op kamertemperatuur voor 30 minuten.

4. Als het deeg heeft gerust, snijd je de bal in kwarten. Rol elke kwart in een bal.

5.Op een licht bebloemd aanrecht, ga je telkens met 1 bal tegelijk aan het werk. Rol het uit in een cirkel van 20 centimeter. Bestrijk licht met sesamolie. Let op dat je niet teveel olie gebruikt, want dan druipt het eruit in de volgende stap.

6. Rol de cirkel op en vouw hem vervolgens in een cirkel. Het einde druk je stevig in het midden. Maak de cirkel plat met je hand en rol het weer in een cirkel van 20 cm met een deegroller. Bestrijk weer met olie en strooi er 12 bosui over. Let op dat je niet teveel gebruikt, want dan kunnen er scheuren in het deeg ontstaan. Hoe dunner de bosui, hoe beter. Rol deze cirkel weer op en druk de uiteindes vast. Maak plat met je hand en rol het met de deegroller tot een dunne cirkel.

7. Verhit wat olie in een een koekenpan van ongeveer 25 cm op middelhoog vuur. Voeg een pannenkoek toe, draai de pannenkoek maar een keer om en zorg dat tijde kanten goudbruin worden. Haal uit de pan, leg op een snijplank en snijd de pannenkoek in kwarten.

8. Ondertussen maak je de dipsaus. Mix alle ingrediënten samen in een klein schaaltje. Serveer naast de pannenkoeken.