Foto’s van de eindeloze ‘verboden’ papavervelden van de Taliban

Twee dagen voordat de Taliban een landelijk verbod op de papaverteelt afkondigden, was Jumah Gul op zijn kleine papaverveld in Helmand. Hij bewoog zich behendig van plant naar plant, zijn vingers donkerpaars van het melksap. De 40-jarige Gul en vier jonge arbeiders werkten snel, met kleine mesjes sneden ze in de bollen van de papavers, zodat het sap de volgende ochtend geoogst kon worden. “Ik zou veel liever een kleine fruitwinkel openen in de stad,” vertelt hij aan VICE World News. “Maar dit is mijn enige alternatief op het moment.”

De Taliban kondigden op 3 april een verbod op de opiumproductie af, maar in de zuidelijke Afghaanse provincie Helmand kwam het verbod te laat. De eerste oogst papaver wordt al geteeld en in opium omgezet.

Videos by VICE

De paarse, rode en witte papavervelden in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand zijn legendarisch. Afghanistan is dan ook al meer dan twee decennia de grootste producent en exporteur van opium ter wereld. De verkoop van opium en heroïne was voor de Taliban een belangrijke bron van inkomsten toen ze nog streden tegen de door het Westen gesteunde regering van de Islamitische Republiek.

In een rapport van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) werd geschat dat Afghanistan vorig jaar 6800 ton opium had geproduceerd. Dit staat gelijk aan ruwweg 320 ton zuivere heroïne. De bruto-opbrengst van de Afghaanse illegale opiummarkt werd in datzelfde jaar geschat op 1,8 tot 2,7 miljard dollar (ongeveer 1,7 miljard euro tot 2,5 miljard euro).

Eind jaren negentig, onder de eerste Taliban-regering, was de handel in verdovende middelen verboden. Maar toen de groep in augustus 2021 weer aan de macht kwam, werd er geen officieel verbod uitgevaardigd. Sommige waarnemers speculeerden dat een verbod zou worden uitgevaardigd op het moment dat de eerste oogst van 2022 in volle gang zou zijn. Op die manier zou de Taliban kunnen beweren dat zij drugsproductie tegengaan, en ondertussen kunnen blijven profiteren van de verkoop en de belasting op de papaver die al was geoogst.

Afghaanse boeren zijn op grote schaal papaver gaan planten toen de economie tegen het einde van 2021 verder in het slop raakte. Ze hoopten dat de opbrengsten hen en hun gezinnen een inkomen zouden kunnen bieden. Boeren zaagden de granaatappelbomen in hun boomgaarden om en ze lieten hun gebruikelijke gewassen, tarwe en maïs, links liggen voor de papaver.

De papaver bloeide, maar de Taliban zwegen.

In de laatste week van maart reisden seizoenarbeiders massaal naar Helmand en begon de papaveroogst echt. Het begon erop te lijken dat de Taliban de drugsproductie misschien niet zouden aanpakken.

Mohibullah, 54 jaar, reisde vanuit de provincie Ghazni in Oost-Afghanistan naar Helmand, wanhopig op zoek naar werk. “Er is geen water in het district waar ik vandaan kom, en er is geen werk,” zegt hij. “Ik heb een gezin van negen kinderen, en dit werk is de enige manier waarop ik hen nu kan onderhouden. Ik heb geen mogelijkheden meer.”

Het kleine stuk land buiten de stad Lashkar Gah in Helmand, van de broers Mahmadullah, 22, en Esmatullah, 32, staat nu vol met paarse en witte papaver. “Veel boeren die de afgelopen jaren andere gewassen verbouwden, zijn dit seizoen overgestapt op papaver, omdat de Taliban op het moment dat we plantten geen verbod hadden uitgevaardigd,” vertelde Mahmadullah vorige maand aan VICE World News. Hij zei dat de Taliban belasting inden van elke boer in het gebied tijdens de groeiseizoenen. Die belasting stond gelijk aan ongeveer twee kilo opium per halve hectare land.

Toen VICE World News vóór het verbod sprak met een lid van de Taliban, onthulde hij dat zelfs plaatselijke Taliban-commandanten hun strijders – van wie de meesten geen regelmatig salaris ontvangen – aangemoedigden in de papavervelden te werken om hun inkomen aan te vullen.

Taliban-lid Atiquallah, 24, vertelde VICE World News hoe hij de afgelopen vijf groeiseizoenen in de papavervelden heeft gewerkt. “Een deel van mijn familie is dit jaar naar Iran gegaan om te werken. Er is hier nu geen goede markt voor tarwe of andere gewassen, dus iedereen is overgegaan op opium.” Hij zegt dat ook hij liever ander werk zou hebben als dat er was. “Als de internationale gemeenschap andere industrieën in Afghanistan financiert, gaan we meteen in die industrieën werken, maar op dit moment hebben we geen keuze.”

Begin deze maand kwam het verbod er dan toch. Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid gaf een ondubbelzinnige verklaring via zijn Twitter-account. “De papaverteelt in het hele land is nu streng verboden voor alle Afghanen. Gebruik, transport, handel, export en import van alle verdovende middelen…inclusief de fabrieken waar drugs worden geproduceerd, zijn strikt verboden.”

De internationale gemeenschap had ook om dit verbod gevraagd, waardoor sommigen de aankondiging met voorzichtig optimisme verwelkomden.

Maar sinds het melksap van de papaverplant is verboden, is het waardevoller dan ooit.

Enkele dagen na de aankondiging van het verbod verdubbelde de prijs van ruwe opium en het piekte op bijna 230 dollar (218 euro) per kilo. Hoewel de prijs daarna weer daalde, is hij nog steeds aanzienlijk hoger dan vóór het verbod, wat meer winst betekent voor de boeren, en meer potentiële belastinginkomsten voor de Taliban.

Op papier is het verbod voor de internationale gemeenschap een teken dat de Taliban bereid zijn mee te spelen op een belangrijk beleidsterrein. Die bereidheid zou kunnen betekenen dat de buitenlandse financiële hulp gaat toenemen.

In de praktijk dient het verbod echter vooral om de opiumprijzen op te drijven. Hogere prijzen zijn een kadootje voor de boeren en arbeiders die het moeilijk hebben. De toegenomen prijzen garanderen ook meer belastinginkomsten voor de Taliban.

Een paar dagen na het verbod is Jumah Gul gewoon weer aan het werk. De metalen kookpot die hij gebruikt om de opium in te bewaren, ziet er vol uit.

Scroll naar beneden voor meer foto’s.