Paradigm brengt binnenkort een fotoboek uit over hun uitbundige zesjarige bestaan

De vergankelijkheid van het bestaan heeft toegeslagen in Groningen: club Paradigm aan de Helsinkistraat sluit haar deuren op 12 juni. Na zes jaar extravagante en liefdevolle feestjes te geven waar elektronische muziek voorop staat, verhuist het collectief definitief naar het Suikerunie Terrein in dezelfde stad. Wat daar precies allemaal gaat gebeuren, maakt Paradigm binnenkort bekend.

Om die dierbare jaren op de Helsinkistraat nooit te vergeten wordt er naast een dagenlange closingparty ook een fotoboek uitgebracht waarin de herinneringen voor altijd worden opgeslagen. Wij mogen hierbij een voorpublicatie tonen waarin een deel van de beelden voorbijkomen die je in het boek gaat vinden. Al deze foto’s zijn gemaakt huisfotograaf Knelis.

Toen we het afgelopen jaar een rondleiding kregen op de nieuwe locatie bleek dit een van de indrukwekkendste festivalterreinen van Nederland te worden, mede door de vele kunstobjecten waar zoveel tijd en liefde in is gestoken. In de komende jaren zal hier ongetwijfeld weer aan nieuwe herinneringen worden gewerkt.

Mocht je echt niet kunnen wachten op het fotoboek, dan kan je alvast een reservering plaatsen door naar fotoboek@paradigm050.com te mailen. Het boek kost volgens Paradigm ongeveer 25 euro. Zie een voorselectie van de foto’s hieronder: