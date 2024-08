In november vorig jaar woedde in Californië de dodelijkste brand in de geschiedenis van de staat. Het stadje Paradise werd bijna volledig verwoest en 85 mensen kwamen te overlijden. In totaal moesten 52.000 mensen in de regio hun huizen verlaten, waaronder het complete honkbalteam van Paradise High School. We spraken hen, samen met Max Stassi van de Houston Astros, over de brand en hoe het team er bovenop probeert te komen.