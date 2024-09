‘Paradise’ van Flecha Moon & The Confused is een hedendaags sprookje

Het is vandaag heerlijk weer. Daarbij hoort muziek waarbij je je ogen dicht doet en je de wind voelt door je haren. Een engelenstem begeleidt je hersenen door een intense gedachtestroom. Dan zie je ineens een halfnaakte man met een konijnenhoofd door de bosjes hollen. Aanvankelijk denk je ‘wat de fuck?’ maar al snel besef je dat je aan het dromen bent of dat je naar de nieuwe clip voor Paradise van Flecha Moon & The Confused kijkt.

Het nieuwe nummer van de band zangeres Froukje van der Velde, neemt je mee op een trip die doet denken aan Alice in Wonderland. Een lief meisje in een roze jurkje, schaakspellen en vreemde dieren passeren de revue. Zweef mee op Paradise en geniet van deze pre-lentedag voordat je weer natgeregend door het leven mag.