Paralympisch atleet Fleur Jong vertelt hoe sprinten haar weer een doel gaf in het leven

Na een lange dag studeren of werken kan een rondje hardlopen of een potje zaalvoetbal een uitstekende oplossing zijn om stress los te laten en je hoofd leeg te maken. Maar voor paralympisch atleet Fleur Jong gaat sporten veel verder dan dat: rennen gaf haar weer een doel in het leven, nadat ze lange tijd niet meer wist wat haar lichaam nog aankon.

Toen Fleur zestien was verloor ze haar onderbenen door een bacterie in haar bloed, en ook acht van haar vingers raakte ze voor de helft kwijt. Maar deze tegenslag heeft haar nooit tegengehouden in het leven – van een actieve danseres werd ze succesvol paralympisch atleet. En deze maand doet ze mee met de Wereld Kampioenschappen Para-Atletiek in Londen. Hier zal de enorme groei die ze heeft doorgemaakt in haar strijd om te herstellen tot een hoogtepunt komen. Sport is voor haar de manier geweest om haar nieuwe lichaam te leren kennen en erachter te komen wat ze wel nog kan in plaats van wat ze niet meer kan.

En nu, als ze rent met haar blades voelt het alsof ze kan vliegen. “En als je kan vliegen kan je overal heen waar je maar wil.”

In de video van Under Armour vertelt Fleur hoe sporten haar een gevoel van vrijheid geeft, iets wat haar zal helpen om het Wereldkampioenschap de kroon op haar herstel te maken.