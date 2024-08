Pareltjes van animaties waar je eeuwig naar kunt blijven kijken

Het werk van Andres Wannerstedt zit vol met pareltjes van animaties. Van koperen balletjes die vastzitten in een eeuwig draaiende puzzel tot kleurrijke hoepels die dansen tussen houten blokjes, het is verrassend lastig om je blik los te trekken van zijn hypnotiserende loops.

De jonge Zweedse ontwerper werkte al met verschillende merken, waaronder Coca-Cola en Nike. Deze fascinerende gifjes zijn echter een persoonlijk project. “Ik onderzoek vormen, texturen en kleuren en laat me hierbij inspireren door de getalenteerde Jean-Michel Verbeeck,” legt de ontwerper uit.

Zijn animaties van gelikte vormen, blokken en balletjes zijn een gigantische hit op Instagram. Ze zijn niet alleen belachelijk verslavend om naar te kijken, maar zijn gemaakt met ongelooflijk oog voor detail. Wannerstedt ontwerpt figuren in de mooiste texturen. Zo zijn de skateramps zijn gemaakt van luxueus marmer of kurk, de hoepels van hout en alles is ondergedompeld in een likje pastelkleurige verf.

Door de hyperrealistische afwerking, de retrokleuren en speelse uitstraling roepen de animaties een nostalgisch gevoel op. Ze doen denken aan het houten speelgoed of de knikkers waarmee je vroeger urenlang speelde. Dat verklaart waarschijnlijk je drang om je hand door je scherm te steken en de dromerige figuren aan te raken.