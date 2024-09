Parker Day maakt het liefst absurd lelijke glamourfoto’s

Je kunt veel zeggen van de bizarre foto’s van Parker Day. “Leuk,” bijvoorbeeld. Of dat je oogballen bijna uit je kop geblazen worden door de felle kleuren en de buitenaardse uitstraling van de modellen. Eén ding is zeker: de foto’s houden je blik wel even vast. De fotograaf werkte voor elk beeld van de serie ICONS samen met haar modellen, en het resultaat is een bijzonder kleurrijke reeks foto’s. Haar absurde serie hangt momenteel in de Superchief Gallery in Los Angeles, en Day presenteert daar anderhalf jaar werk in 100 indrukwekkende foto’s.

“Bij het uitkiezen van de muzes die ik fotografeer, draait het allemaal om de kneedbaarheid van hun identiteit,” vertelt Day aan Creators. “Ik zoek eigenlijk altijd brutale schoonheden die lak aan de regels hebben. Mensen die het absurde niet uit de weg gaan en zich niet druk maken over hun imago. Als ze voor mijn camera staan, moeten ze er wild en een beetje onverzorgd uitzien. Het werkt dus niet als ze erg bewust zijn van zichzelf.”

Videos by VICE

Parker Day, Say Cheese! (Jasmine Amaya)

Day wil bovendien niet alleen dat haar modellen simpelweg met veel make-up en vreemde attributen voor de camera staan. Ze werkt met hen samen en bespreekt het idee achter elke foto, zodat ze samen een totaalbeeld bedenken van kleding, make-up en attributen. “Ik wil zo veel mogelijk improviseren en de mogelijkheid geven aan het onverwachte,” legt ze uit. “Het zit in me om te leiden, maar ik hou er ook van om nieuwe ideeën te omarmen en anderen te laten stralen.”

Parker Day, Blue Lady (Oscar Ambrosio)

In het werk van Day vind je opvallende verwijzingen naar popcultuur, gender en straattaal. “De grilligheid van de maatschappij zorgt ervoor dat alles wat als glamour gezien wordt, altijd gevoelig is voor verandering,” zegt Day. “Door dit samen te brengen in mijn foto’s, hoop ik grenzen te vervagen en dat mensen zich afvragen waarom soms iets lelijk is in plaats van mooi.” Het samenwerkingsproces zorgt er bovendien voor dat ze moeiteloos een bizarre schaamteloosheid in de foto’s kan leggen. De modellen staan immers achter haar gekke plannen.

Parker Day, An Eye for an Eye (Mary MacIntyre)

“Ik heb dit keer wel wat visagie-lessen genomen, zodat ik wat zelfvertrouwen kreeg met haar en make up,” geeft Day toe. “Normaal vertrouw ik juist van mijn eigen slechte make-up-kills, in plaats van hoe professionals het aanpakken. Ik hou ervan mensen te fotograferen die dezelfde excentrieke smaak als ik hebben. Dan is het makkelijk om van mijn en andermans ideeën een geheel van te maken.”

Parker Day, Dolly (Lulo Logan)

Parker Day, Limon (Brenna Cheyney)

Parker Day, Barbie (Alees Yvon)

ICONS van Parker Day en het bijbehorende boek zijn sinds 4 februari te zien in de Superchief Gallery in Los Angeles. Voor meer werk van Day kun je hier terecht.