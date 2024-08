Deze Facebookpagina verzamelt de ergste berichtjes die Belgische escorts krijgen

Je zou het misschien niet verwachten, maar communiceren met potentiële klanten speelt een grote rol in het dagelijks leven van sekswerkers. Helaas blijkt een groot deel van die klanten complete klootzakken te zijn. ‘Perles de Clients’ is een Facebookpagina die de beste en verschrikkelijkste berichtjes van klanten aan Belgische, Franse en Québécois sekswerkers deelt met zijn 10.000 volgers. Hoewel de pagina grappig en informatief wil zijn, wil ze ook de strijd van sekswerkers steunen. Het gaat dan vooral over het dagelijkse gebrek aan respect. Rachel en Matéo, sekswerkers in Brussel en leden van UTSOPI [een Brusselse organisatie voor sekswerkers, red.], vertellen ons hoe zij met hun klanten communiceren en welke ‘pareltjes’ die hen sturen.



Screenshots via de Facebookpagina. Dit zijn geen berichten die Rachel of Matéo ontvingen.

“Ik heb al snel door wanneer iemand niet echt belt voor een afspraak. Die zit zich dan gewoon af te trekken achter z’n computer. Dat soort fantasten noemen we in ons vak ‘spoken’. De grote meerderheid van mijn contacten is jammer genoeg zo. Door zulke mensen verlies ik echt veel tijd”, zegt Matéo. “Daarnaast krijg ik ook de vreemdste, weinig serieuze, verzoeken, zoals de vraag om een amputatie uit te voeren. Maar in feite willen ze dat helemaal niet. Ik geef hen dan ook geen aandacht. Wanneer ik het beu ben, blokkeer ik het nummer en ga ik iets anders doen.”

Maar een nummer blokkeren lost niet alles op. Matéo wijst ook op de grapjassen die hem bellen wanneer zijn telefoonnummer ergens op het internet wordt geplaatst. “Je hebt daarom zes of zeven nummers nodig. Soms zijn het echt broekventjes die je bellen. Dan hoor ik ze giechelen op de achtergrond.”



Wanneer ik Rachel spreek, legt ze me uit dat ze soortgelijke situaties meemaakt. “Ik krijg elke dag berichten van mannen waarvan ik niet snap wat ze bedoelen. Dat komt door de manier waarop ze sms’en: hun taalgebruik maakt de communicatie tussen ons onmogelijk. Je voelt het gebrek aan interesse om effectief iets te doen en dan stop ik gewoon met antwoorden.”

Zoals je waarschijnlijk al vermoedt, kunnen potentiële klanten heel opdringerig zijn. Het is een slecht idee om veel tijd te steken in zulke klanten, want hun ‘hoerenhaat’ komt snel opzetten. En exact dat krijg je ook te zien op de Facebookpagina. Het zijn van die typische, agressieve berichten zoals: “Whatever, je zuigt toch alleen maar lullen af, hoer.” Stoer hoor.

Screenshots via de Facebookpagina. Dit zijn geen berichten die Rachel of Matéo ontvingen.

Rachel krijgt dagelijks telefoontjes van mannen die onzin verkopen, vreemde vragen stellen en zelfs hun stem veranderen. ‘Ik vraag me af hoe mannen zoveel tijd kunnen verspillen aan zoiets. En waarom ze daarmee ook de tijd van anderen willen verspillen. Ik begrijp het niet. Ik denk dat het bij sommigen een psychotische stoornis is.” Bij veel mannen die contact opnemen met haar voelt Rachel een diepe frustratie. “Het patriarchaat is ook voor hen moeilijk. Mannen kunnen de mannelijkheid die van hen verwacht wordt niet aan. Ik denk dat het gevoel dat ze bepaalde rollen niet kunnen invullen hen frustreert.”

Het is hetzelfde verhaal voor mannelijke sekswerkers: “Ik ga me niet bezighouden met de psychoanalyse van mijn klanten, maar volgens mij hebben sommigen echt een hekel aan hoeren”, vertelt Matéo. “Ze scrollen door de advertenties en willen gewoon sekswerkers lastigvallen. Ik heb al veel beledigingen en gewelddadige bedreigingen gekregen genre ‘We weten je te vinden’. Ik denk wel dat vrouwen dat vaker meemaken dan mannen. Vrouwenhaat is geen fabeltje. En sekswerkers zijn een makkelijk doelwit. Niemand zal er iets van zeggen. Op Twitter of Facebook kun je wel een klacht indienen, maar dat gaat niet helpen. Er bestaat ook een wetgeving hiertegen, maar wat moet ik doen? Elke keer een klacht indienen wegens seksuele intimidatie? Ik heb echt niet de tijd om elke dag van mijn leven naar het politiebureau te gaan.”

Ook reageren op klanten is een tijdrovende klus. Rachel schat dat ze 60 tot 70 procent van haar tijd besteedt aan het beantwoorden van e-mails, antwoord geven op steeds weer dezelfde vragen en mensen op hun plaats zetten als ze te veeleisend zijn. Veel verloren energie dus. Ook bij Matéo is dat het geval. Al merkt hij wel dat ongewenste klanten vaker wegblijven sinds hij gebruik is beginnen maken van betalende, professionelere advertenties. “Ik heb Frankrijk verlaten voordat de wet het daar strafbaar maakte om naar de hoeren te gaan [klanten die betrapt worden, moeten meer dan duizend euro boete betalen, red.]. Maar ik ben wel een paar keer teruggegaan. Serieuze klanten zijn er nu nog moeilijker te vinden. Dat is echt lastig. Als je vroeger vijf serieuze klanten had en vijf irritante, dan kon je de rotte appels blokkeren. Maar nu heb je een serieuze klant en negen slechte. En negen klanten blokkeren is onbegonnen werk.”

Matéo slaagt er nu in al dat tijdrovende en zinloze werk wat te beperken. “Maar ik ken bepaalde mensen die uren of hele dagen achter hun scherm zitten, en dat is echt echt enorm vermoeiend voor hen. Geen geld hebben is stresserend. Zeker als je dan alleen maar klootzakken krijgt. Elke keer dat iemand je uitscheldt, geeft dat je weer meer zin om terug te gaan naar een advertentiesite. En je moet de hele tijd online zijn, anders word je niet gecontacteerd. Dan kun je dus opnieuw niets anders doen. Je zit echt heel de tijd te reageren op allerlei berichten.”

Rachel verdeelt momenteel haar tijd tussen twee jobs. Naast sekswerk heeft ze nog een baan die haar financiële zekerheid geeft. Ze herinnert zich de tijd waarin sekswerk haar enige bron van inkomsten was: “Nadat ik op twee berichten had gereageerd, via een website, was ik het al beu. Sekswerkers dia via chat- en datingsites werken zijn erg geïsoleerd. De meeste sekswerkers die ik ontmoet, zijn gelukkig zodra ze kunnen babbelen met een collega. Maar ik merk ook dat sommigen schrik hebben, omdat niet iedereen zijn rechten kent. Mensen in illegale situaties bijvoorbeeld.”

Pogingen tot onderhandeling verschijnen heel vaak op ‘Perles de Clients’. “Vrouwen die het geld nodig hebben, nemen de tijd om te onderhandelen. Twee van mijn kamergenoten – ik woon samen met sekswerkers – staan open voor onderhandelingen. Vroeger deed ik het ook, maar dat kostte me heel veel energie”, zegt Rachel. Mateo heeft een uitgesproken standpunt als het over onderhandelen gaat: “Sommigen van mijn collega’s zijn daar duidelijk onzekerder over dan ik. Bij mij moet je dat niet proberen. Zodra een klant wilt onderhandelen, verwijs ik hem naar mijn tarieven. Probleem opgelost. Mijn prijzen staan vast en zijn bedoeld voor mensen die bereid zijn ze te betalen.”

Vragen over sekswerk in België? Nood aan een luisterend oor of hulp? Dan kan je terecht bij UTSOPI, de Espace P en Alias.