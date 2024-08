vijftien jaar aan rauwe en broeierige foto’s van huisfeestjes

Als een fotograaf er tijdens het fotograferen geen rekening mee houdt dat de foto’s uiteindelijk in een galerieruimte of magazine terechtkomen, levert dat vaak des te mooiere beelden op. Het gaat in ieder geval op voor de serie Drunk in Love van de Zweedse fotograaf Märta Thisner: een uitgebreide visuele documentatie van haar nachten uit met vrienden, in bars en op feestjes die vaak doorgaan tot in de vroege ochtenduren.



Marta groeide op in een grote familie op een rustige boerderij op het Zweedse platteland. Als tiener verlangde ze er al naar om haar thuis te verlaten en naar Stockholm te vertrekken. Op haar veertiende kreeg ze het boek Country Beside Itself van Zweedse fotograaf Lars Tunbjörk in handen. Ze raakte geïnspireerd door dat boek, en begon het leven om haar heen vast te leggen met de compactcamera van haar familie. Vervolgens deed ze ook een fotografiecursus op school. Nu, jaren later, fotografeert ze voor een groot aantal verschillende merken en publicaties, is haar werk in veel tentoonstellingen te zien geweest en krijgt ze internationale erkenning.

Videos by VICE

Het project Drunk in Love nam vijftien jaar in beslag, en kwam op een vrij natuurlijke manier tot stand. “Ik had geen haast, en wilde gewoon iets betekenisvols en leuks maken naast mijn reguliere werk,” vertelt Märta. “De ene keer schoot ik een hoop in één keer, andere periodes wat minder. Een paar jaar geleden kreeg ik het gevoel dat het tijd werd om het af te maken, en begon ik het aan mensen te laten zien. Ik heb enorm veel materiaal, maar mijn redacteur en ik heb het terug weten te brengen tot een selectie van 147 foto’s. Alle mensen die erin voorkomen zijn mijn vrienden. Het is eigenlijk een soort familiealbum.”

Op de foto’s zie je gepassioneerde zoenpartijen, wazig verlichte ruimtes, halfnaakte lichamen en enigszins verwarde huisdieren – kortom, gezellige avonden met vrienden. “De favoriete foto van iedereen is die van de meisjes in het raam, die ik in 2008 heb genomen in New York,” zegt Märta. “Ik zag ze toen ik langs een hotel liep en omhoog keek. Zij zijn de enige personen in het boek die ik niet persoonlijk ken.”

‘Drunk in Love’ is hier te koop.

Credits

Fotografie Märta Thisner