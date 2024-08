Partyflock wordt nieuw leven ingeblazen door party-applicatie Appic

Groot nieuws in Nederland Feestland: Partyflock slaat de handen ineen met Appic, een festivalapplicatie die gebruikers evenementen aanraadt op basis van de feestjes die zij bezoeken. “Wow, nou Noisey, lekker boeiend zeg,” hoor ik je zuchten, maar deze deal behelst meer dan je op het eerste gezicht denkt. Zo wordt Appic in één klap verrijkt met de gehele database van Partyflock (oftewel de partygegevens van ongeveer anderhalf miljoen gebruikers) en nog belangrijker: Thomas van Gulick – geestelijk en technisch vader van de site – kan zijn site blijven runnen.

Dat Partyflock kan blijven bestaan is een opmerkelijke ontwikkeling. Vorig jaar publiceerden we een verhaal over Van Gulick, waarin hij vertelde dat dit helemaal geen zekerheidje was. Sterker nog: het ging niet zo goed met Partyflock. De inkomsten daalden en het werd steeds moeilijker om niet kopje onder te gaan. Onlangs kregen we een bericht van de oprichter dat het een stuk beter gaat nu. Hij verkoopt zijn site niet, maar ruilt het voor een deel van de aandelen van Appic.

“De site is aan vernieuwing toe en dat is op zich natuurlijk al een heel karwei, waar ik over een tijdje aan kan beginnen,” vertelt Thomas wanneer ik hem vraag naar wat er nou concreet gaat veranderen aan Partyflock. “Grote wijzigingen zullen pas later volgen, daarvoor moeten we ook nog overleggen, want hoewel de site verouderd is, is het nog wel functioneel. Maar het gaat er zeker frisser en moderner uitzien op den duur,” legt hij uit.

Dit moet voor Partyflock een eerste stap op de weg terug zijn. Daarbij hebben ze plannen om voet aan de grond te krijgen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Sven Feijen – een van de mensen achter Appic – kan ons nog niet veel vertellen over wat er voor de gebruiker gaat veranderen. “Op korte termijn zullen wat aanpassingen gedaan worden aan de look en feel van Partyflock. Het is te risicovol om de website zo snel drastisch te veranderen, aangezien het maandelijks nog 850.000 bezoekers trekt,” zegt hij. Daarnaast belooft Feijen meer “persoonlijke content”, bijvoorbeeld in de vorm van vlogs en specifieke secties voor mensen die van een bepaald muziekgenre houden.

Een ander probleem dan: in het eerdere verhaal over Van Gulick sprak hij uit hoe hij nooit zal kunnen knokken tegen de grote blauwe macht genaamd Facebook. Partyflock leek irrelevant te worden door de vele party-agenda’s die op social media te vinden zijn. Veel mensen zijn volledig overgestapt op Facebook, waardoor het lastig moet zijn voor een nieuwe partij om zich daartussen te nestelen. Feijen is het daar mee oneens, anders zou hij er natuurlijk ook niet in investeren.

“Facebook is een heel algemeen medium. Als je daar door je tijdlijn scrolt zie je ook een oma die een kom soep eet, en niet alleen informatie over feesten. Mensen die uitgaan vormen onze doelgroep en ik denk dat deze groep zich irriteert aan alle onzin op hun tijdlijn. En als ze bij ons komen worden ze heel gericht voorzien van informatie over feestjes die zij interessant vinden. En op basis van de data van Partyflock en Appic gecombineerd kunnen we zeggen: ‘Hey joh, ga eens naar dit feestje. Dat is interessant voor jou.’”

Maar wat sleept Partyflock precies uit deze deal, behalve dan een hap uit de aandelen? Het antwoord hierop is simpel: er wordt werk uit handen genomen. Met een groter team met expertise op vlakken als marketing en financiën kan Van Gulick zich weer focussen op wat hij als informaticus het allerliefste doet: lekker sleutelen aan de website. Laten we hopen dat het hem lukt.