Belgische partyfotografen vertellen wat ze ‘s nachts meemaken in clubs

Wanneer de avond valt, komen de nachtfotografen naar boven gekropen. Klaar om druipende zweetdruppels, ongemakkelijke danspassen en verleidelijke blikken te vereeuwigen. Als je toevallig geen Huawei P30 in je broekzak hebt zitten – de beste smartphone om in het donker te fotograferen – zijn er gelukkig altijd nog de professionele partyfotografen. Hoe is het om als fotograaf nuchter tussen die al die dronken feestgangers te staan? Is het niet vreselijk irritant om de hele tijd groepsfoto’s te moeten maken? En welke beelden laten ze liever weg uit hun selectie? “De foto van Lil Peep met een jong meisje die een lijn door haar neus ging trekken, die heb ik maar niet doorgestuurd.”



We spraken drie nachtfotografen over hun werk. Over een ding zijn ze het allemaal unaniem eens: ram die flits van je telefoon niet de hele tijd in iemands gezicht en ga weer genieten van heerlijk rondslingerende ledematen midden in de moshpits.

Indi Mouart (19), fotografeert hiphop-concerten en festivals

Nederlandse rapper Leafs, foto door Indi Mouart

VICE: Hey Indi, welke avond zal je nooit vergeten?

Indi: Die ene show waar alle veertigplussers een foto vroegen. Dat was tijdens het concert van The Game in Brussel, een ‘vervlogen’ rapper, als ik hem zo mag noemen. Ik had er niet bij stilgestaan wat voor fans hij had. Het was, met veel respect naar hen toe, een heel marginaal volkje. Het leek een hardcore rave, vol met kale mannen in bomberjassen.

In hoeverre breng je de werkelijkheid in beeld?

Toen ik een foto van de Amerikaanse rapper Lil Peep aan het bewerken was, zag ik een jong meisje – 17 of 18 jaar – voorovergebogen op de grond, klaar om een lijn met een buisje door haar neus te trekken. Die foto heb ik maar niet doorgestuurd.

Welke poses moeten mensen vermijden?

Rappers steken snel hun middelvinger op. Ik snap het, je bent een rapper en je hebt een bepaalde reputatie, maar toch. En mensen zwaaien snel naar de camera. Jammer dat mijn beeld dan verpest is door dat groepje vrienden.

Lil Peep in Antwerpen, foto door Indi Mouart

Maak je nog foto’s wanneer je zelf uitgaat?

Als ik ga draaien met drie vrienden – noem het gerust een dj boyband – fotografeer ik wel met flash, wat vaak niet mag tijdens mijn werk.

“Toen ik met Billie Eilish met een wasmand onderweg was naar haar hotel, vroegen fans of ik haar nieuwe vriend was. ‘Ja, we trouwen binnen 2 maanden’, reageerde ze.”

Trek je iets speciaals aan tijdens zo’n avondje fotograferen?

Vaak draag ik iets duurdere kleding, ik apprecieer de kwaliteit en het verhaal van stukken. Rappers merken dat op, wat erg in mijn voordeel speelt.

Toen ik Billie Eilish voor de eerste keer ontmoette, was er meteen een klik tussen ons. Ze vond me cute. De riem van mijn camera was van Louis Vuitton, ik had namelijk een oude handtas van mijn moeder verknipt. Zij merkte dat op en ik merkte haar pet van Louis Vuitton op.

Gebeurt er soms iets met groupies?

Na de show van Billie Eilish hielp ik haar met de was, want de wasmachine werkte niet zo goed. Toen we met de wasmand onderweg waren naar haar hotel, vroegen fans of ik haar nieuwe vriend was. “Ja, we trouwen binnen twee maanden”, reageerde ze. Daar stond ik dan met een volle wasmand.

Tekashi 6ix9ine, foto door Indi Mouart

Welke foto zal je nooit wissen?

Mijn foto’s van de controversiële rapper Tekashi 6ix9ine op Fire Is Gold en Les Ardentes. Je ziet het stof opwaaien vanuit de moshpits, hoe chaotisch het was en het zweet dat van zijn gezicht afdruipt.

Of een intieme foto van Billie Eilish en haar moeder. Ik was in Parijs voor de Fashion Week en zij was er toevallig ook. Dat was rond de periode dat XXXTentacion overleden was. Billie was emotioneel, ze was heel close met hem.

Spreek je nog met haar af?

Helaas was Parijs de laatste keer dat ik haar heb gezien en gesproken. We waren een tijdje heel close, maar op Les Ardentes is mijn telefoon gestolen.

Wat wil je nog doen?

Ik wil heel graag andere muziekstijlen fotograferen. De intense harde raves, de metalshows of punkshows, waar mensen tegen de muren plakken. Momenteel ken ik van die muziekstijlen nog te weinig.

Annika Wallis (22), nachtfotograaf

Foto: Annika Wallis

VICE: Hey Annika, is iemand fotograferen een goede versiertruc?

Annika: Ik heb niet de indruk dat veel jongens mij aanspreken omdat ik fotograaf ben. Ik weet niet goed wanneer iemand met me flirt of niet.

Trek je iets speciaals aan tijdens zo’n avondje fotograferen?

Nee, totaal niet. Ik douche gewoon en doe mijn natte haren in een dot. Ik doe aan wat ik in mijn kleerkast vind, meestal iets comfy, zodat ik makkelijk kan bewegen. Een strakke rok kan niet, want ik kruip vaak ergens op.

Tunnelrave van Fuse, foto door Annika Wallis

Waar moeten mensen dringend mee ophouden?

Filmen of fotograferen met de flits van hun smartphone aan. Dat is zo storend, ook voor de rest van het publiek. Je gaat tegen de sfeer in als je de hele tijd door je smartphone kijkt in plaats van in het moment te zijn. Da’s de reden waarom ik zonder flits fotografeer.

Zou het dan beter zijn om mensen hun gsm te laten afgeven?

Da’s misschien wat extreem, als je dan je vrienden kwijtspeelt… Maar misschien is een strikter beleid wel een goed idee. In de Brusselse club Fuse staan bijvoorbeeld bordjes met: ‘Please respect the vibe, don’t use a flash’. En in de Berghain in Berlijn wordt je gsm afgeplakt.

“Sommige mensen tikken de hele tijd op je rug, alsof je een wandelende photobooth bent. Ik ben hier niet om geposeerde foto’s te maken.”

Maak je nog foto’s wanneer je zelf uitgaat?

Als ik nog eens uitga, dan neem ik een analoog fototoestel mee. Dan gebruik ik wel een flits omdat het in intieme kring is.

Wat is het vervelendste aan je job?

Sommige mensen tikken de hele tijd op je rug, alsof je een wandelende photobooth bent. Ik ben hier niet om geposeerde foto’s te maken. Zo’n snelle foto gaat ook niet, ik fotografeer namelijk zonder flits, da’s mijn handelsmerk.

Foto: Annika Wallis

Hoe verdraag je het helse nachtritme?

Het eist z’n tol. Ik ben nog voltijds student aan het RITCS in Brussel. Soms vlucht ik naar mijn familie in Amerika, om even rust te nemen. Dan overdenk ik alles even. Ik wil mijn creativiteit niet verliezen. Ik denk dat dit niet voor altijd zal zijn, maar ik ben nog jong.

Maxime Byttebier aka Nachtschaduw (26), huisfotograaf van Kompass

Tale of Us tijdens hun optreden in Kompass, foto door Nachtschaduw

VICE: Ha, Maxime, hoe is het om nuchter te zijn in een club terwijl iedereen dronken is?

Maxime: Raar. Heel raar soms. Ik drink wel een glaasje om mee in de vibe te zitten. Op bepaalde festivals kunnen dronken mensen heel lastig doen. Ik ben al geslagen, uitgescholden en bedreigd geweest. Mensen gaan heel ver als hun remmingen weg zijn. Commerciële evenementen doe ik niet meer, daar kunnen ze soms zo grof zijn. Iemand uit de vip gaf mij ooit eens een flesje parfum met de boodschap: “Je kan het wel gebruiken”.

“Vijf jaar geleden zeiden clubs soms dat ik er als homofotograaf niet thuishoorde. Dat heeft me beperkt, ik heb me weggestoken voor mijn klanten. Maar nu appreciëren mensen mijn outfits.”

Wat trek je zoal aan?

Ik draag iedere avond een andere outfit. Dat is allemaal begonnen toen ik zelf uit de kast kwam, daarvoor liep ik er niet mee te koop. Vijf jaar geleden zeiden clubs soms dat ik er als homofotograaf niet thuishoorde. Dat heeft me beperkt, ik heb me toen weggestoken voor mijn klanten.

Nu draag ik fishnets, platforms van twintig centimeter en typische elementen uit de queerscene zoals chokers. Mensen appreciëren het nu, naast de negatieve reacties natuurlijk. Die zijn er nog steeds. Het personeel van Kompass zegt vaak: “Zo zalig dat je de kloten aan je lijf hebt en dat durft”. Een week later staan ze dan zelf in een visnet behaatje.

Foto: Nachtschaduw

Welke moeilijkheden ervaar je bij het fotograferen?

Ik ben nachtblind. Ze hebben keratoconus bij mij vastgesteld, een degeneratieve oogaandoening waarbij het hoornvlies langzaam dunner wordt. Het licht komt daardoor niet goed op mijn netvlies terecht. Ik werk dus op gevoel. Soms val ik van een trap of loop ik tegen de muur: vrij gênant. Maar ik heb van mijn zwakte mijn sterkte gemaakt.

Wat vind je het vervelendst?

Flitsen. Ik vind het verschrikkelijk. Maar ik ga het niet ontkennen, ik doe het zelf ook. Op sommige events zie ik honderd schermpjes. Wat heb je aan die foto’s en video’s? Je doet er toch niets mee. Een goede lichtgevoelige camera kan al veel doen. Als je uitgaat moet je social media even loslaten.

Hoe reageerde je op de sluiting van Kompass?

Ik ben er echt kapot van. Mijn wereld stortte in. De rest van de avond was ik in shock en heb ik niets meer gezegd. Mijn visuele kind is afgenomen, dat heb ik ook in een brief naar Gents burgemeester Mathias De Clercq geschreven. Daar heb ik zoveel dagen, uren en weken aan gewerkt. Die jongen die gestorven is, was een heel goede vriend van mij. Die avond is de crew ingestort. Je hebt het amper verwerkt en er wordt alweer iets afgepakt. [Ondertussen besliste de Raad van State dat Kompass Klub opnieuw open mag, red.]



Foto: Nachtschaduw

Welk feestje of festival staat nog op je verlanglijstje?

De Berlijnse club Berghain. Dat gaat nooit gebeuren, want fotograferen is er niet toegelaten, maar toch staat het op mijn verlanglijstje.

Ik zou ook voor het magazine Pornceptual willen fotograferen. Die organiseren x-rated feestjes in Berlijn. Daar is het wel toegelaten om je te verdiepen in de kunst van het erotisch fotograferen. Misschien moet ik hen eens contacteren.

Hoe zou je dat aanpakken?

Ik zou me nooit veranderen voor een club. Als iemand mij regels begint op te leggen, gaat het niet meer. Mijn stijl is donker, verleidelijk en er zit iets stout in. Onlangs vroeg een meisje of ik haar in haar blote b orsten wilde fotograferen. Waarom niet?

Bedankt!

