Pasta met shakshuka

Porties: 4

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 40 minuten

Benodigdheden

350 gram rigatoni

1 middelgrote ui, in plakjes

1 rode paprika, in plakjes

1 theelepel gemalen komijn

1 theelepel paprikapoeder

1/2 theelepel cayennepeper

2 blikken (800 gram) gepelde tomaten, met de hand fijngeknepen

3 grote eieren

verkruimelde feta, om mee te serveren

grof gesneden koriander, om mee te serveren

zout en peper, naar smaak

olie, om in te bakken

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Verwarm de olie in een ovenbestendige koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de ui en de paprika toe en bak ongeveer 3 minuten, tot ze zacht worden. Voeg komijn, paprikapoeder en cayennepeper toe en bak alles daarna 7 minuten. Voeg de tomaten toe en bak nog eens 10 minuten. Haal van het vuur en hou het warm.

2. Breng ondertussen een grote pan water aan de kook, met voldoende zout. Voeg de pasta toe en kook ongeveer 8 minuten, tot het al dente is. Giet de pasta af en gooi het in de koekenpan. Hussel het en breng op smaak met peper en zout.

3. Verwarm de over voor op 220°C. Maak 3 holletjes in de pasta en breek in elk daarvan een ei. Bak ongeveer 10 minuten, tot het eiwit vast begint te worden, maar het eigeel nog steeds vloeibaar is. Haal de pan uit de oven en strooi de koriander en de feta eroverheen. Serveer direct.

Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram.