Pastaschelpjes met een kaasjasje uit de oven

Porties: 6

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 45 minuten

Benodigdheden

voor de marinarasaus:

1 eetlepel olijfolie

1 kleine ui, fijngesnipperd

1 knoflookteen, in dunne plakjes gesneden

1 blik (400 ml) gepelde tomaten

60 gram ongezouten boter

zeezout en versgemalen peper, naar smaak



voor de pasta:

340 gram grote pastaschelpen (conchiglie heten die dingen)

450 gram ricotta

450 gram mozzarella, fijngemalen in de blender of staafmixer

225 gram geraspte Parmezaanse kaas, plus iets meer om te serveren

2 theelepels Italiaanse kruiden

1 theelepel knoflookpoeder

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

marinarasaus

2 eetlepels fijngehakte basilicum

Bereidingswijze

1. Maak de marinarasaus: verhit de olijfolie in een middelgrote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de ui toe en bak totdat deze glazig is. Dit duurt zo’n vijf minuten. Voeg de knoflook toe en bak 1 tot 2 minuten. Doe vervolgens de gepelde tomaten erbij, breek ze met een pollepel in stukjes, en laat het inkoken totdat de saus wat dikker is. Dit zal zo’n 30 minuten duren. Breng op smaak met zout en peper.

2. Maak de gevulde schelpen: verwarm de oven voor op 220 °C. Breng een grote pan met rijkelijk gezouten water aan de kook. Gooi de schelpen in het water en kook ze al dente, dit zal zo’n 6 minuten duren. Giet af en laat ze afkoelen onder koud stromend water.

3. Meng in een grote kom de ricotta, de helft van de mozzarella, 170 gram parmezaanse kaas, de Italiaanse kruiden, knoflookpoeder, zout en peper.

4. Verdeel ongeveer 150 ml marinara saus over de bodem van een ovenschaal van 23 cm bij 35 cm. Doe een schelp per keer: stop ongeveer 2 eetlepels van het kaasmengsel in de schelp en leg hem met de open kant naar boven in de ovenschaal. Druk alle schelpen stevig in elkaar. Als je wat schelpjes over hebt, kun je ze in een nieuwe laag boven op de andere lagen stapelen. Verdeel tot slot de resterende saus en kaas over het gerecht. Bak tot dat de kaas is gesmolten en begint te bubbelen, dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Strooi de basilicum eroverheen en serveer met meer parmezaanse kaas.