Patti Smith covert samen met haar dochter Nico’s ‘Fearfully In Danger’

Still uit YouTube

Patti Smith, haar dochter Jesse Paris Smith en The Soundwalk Collective (Stephan Crasneanscki, Simone Merli en Kamran Sadeghi) hebben een video gemaakt voor Fearfully in Danger, een liedje van hun gezamenlijke album Killer Road, dat binnenkort uitkomt. Het is een herinterpretatie van het originele nummer en gedicht van Nico.

Videos by VICE

Nico (geboren als Christa Päffgen) was een Duitse singer-songwriter, componist, muzikant, model en actrice die bekend werd als Warhol-superster in de jaren zestig. Ze is vooral bekend voor haar bijdrage op het debuutalbum van The Velvet Underground.

Het liedje was oorspronkelijk geschreven voor Nico’s laatste album, Camera Obscura. De zangeres overleed in 1988 aan een hartaanval terwijl ze aan het fietsen was op Ibiza.

In de video, die geregisseerd werd door Barbara Klein, zie je een live-uitvoering van Fearfully In Danger in de Volksbühne in Berlijn. Bekijk de video hieronder.

Killer Road komt 2 september uit op Sacred Bones.