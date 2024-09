Paul McCartney is niet VIP genoeg voor Tyga’s afterparty

Zoals Diggy Dex ooit eens wijs opmerkte: het leven maakt rare sprongen. Daar is niets van gelogen, en zelfs Sir Paul McCartney – ook wel bekend als dat ene Beatles-lid en van FourFiveSeconds – ontkomt er niet aan. Na de Grammy’s-uitreiking wilde de zanger graag nog een afzakkertje doen en koos daarvoor de afterparty georganiseerd door Tyga. Maar verder dan een poging doen om binnen te komen, kwam hij niet. De man die met zijn groep het muzieklandschap flink door elkaar schudde, en eind vorig jaar die handige streamingdienst Spotify ontdekte, werd tot tweemaal toe geweigerd. Ja ja, tweemaal. En hij mocht er niet in van een rapper wiens grootste hits Rack City en Coconut Juice zijn (en een vage feature op een remix).

Oke, oke (dat is ook tweemaal), Tyga’s feestje was waarschijnlijk zo populair dat er niemand meer bij paste. Niet alleen Sir McCartney stond voor een dichte deur, ook Beck en Foo Fighters drummer Taylor Hawkins. Ze konden er de grap wel van in zien, en reageerden tegen de security: “Hoe VIP moeten we wel niet zijn. We hebben een nieuwe hit nodig”, waarna ze naar een andere afterparty afdropen. Desalniettemin: bekijk de video hierboven, en gelukkig wil Pinkpop hem nog wel gewoon hebben.