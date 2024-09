Paul Sinha wilde naar Tenerife maar neemt ook genoegen met Frankrijk

We weten inmiddels van Paul Sinha dat hij enorm graag een weekje had willen vertoeven op Tenerife. Dankzij diverse liefdesproblemen kwam het daar niet van, maar gelukkig zijn er ook dicht bij huis plekken om relatieproblemen te verwerken. Frankrijk, bijvoorbeeld. Met een groep artiesten trok hij een week naar het land van stokbrood en schimmelkaas om muziek te maken, en zijn nieuwe single Nu Gaan is daar een prachtig voorbeeld van.

Ook Lisa Smidt ging mee naar Frankrijk, en zij heeft daar ook de clip voor Paul geschoten. Je kunt haar kennen van de clip voor Djembé van Bokoesam, waar veel werd gewerkt met extreem licht en kleur. Dat is voor de video van Nu Gaan niet anders: het Franse landschap wordt zowel overdag als ’s nachts beeldschoon vastgelegd. Bekijk het hieronder: