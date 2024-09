Paul Sinha ziet het niet zitten om papa te worden

​We weten nog steeds weinig over Paul Sinha. Hij komt uit Deventer, was onderdeel van het duo Vans ’n Purp en hij wilde een weekje naar Tenerife​. Nu weten we, dankzij zijn nieuwe videoclip 7 Dagen, dat hij geen familieman, is omdat hij liever in de discotheek staat.

In de clip zien we Paul schattige dingen doen met zijn vriendin zoals eitjes bakken, spelen met koeien en dansen op een pier. Vervolgens zien we hem shotjes drinken in de discotheek en dansen met andere dames. Zijn vriendin zou graag lekker samen thuis op de bank zitten, maar Sinha ziet dat toch niet helemaal zitten.

