‘PC Building Simulator’ is veel leuker dan een echte computer bouwen

Tot de dag van vandaag krijg ik nog mails over ‘PC Gaming is Still Way Too Hard‘, een stuk dat ik in 2016 schreef.

Sommige mensen zijn het met me eens; ze vinden alle onderdelen bij elkaar zoeken, uitvogelen waar ze het goedkoopst zijn en uiteindelijk dat hele ding in elkaar zetten nogal irritant. Ze willen gewoon een monster-pc om lekker op te gamen. En laten we wel wezen, de pc is hier nog steeds het beste platform voor. Maar dat hele proces is alleen te duur en nogal ingewikkeld.

Helaas word ik in de meeste mails een idioot genoemd. Ik wil graag twee dingen tegen die mensen zeggen:

Lik m’n reet Deze week kwam de game PC Building Simulator uit op Steam. Als je echt zoveel van pc’s bouwen houdt, ga je dit spel waarschijnlijk fantastisch vinden.

Ik vind PC Building Simulator namelijk fantastisch. Het spel draait alleen maar om de “leuke stukjes” van een gamecomputer bouwen. En omdat alle videogames eigenlijk om machtsfantasieën draaien, hoef je je niet bezig te houden met alles wat vervelend is aan een pc in elkaar sleutelen.

Een nieuwe dag, een nieuwe klus. Screenshot: ‘PC Building Simulator’

De first-person-game begint in een computerwinkel waar ome Tim mij opeens de leiding geeft. Hij laat me achter met een klus die al te laat is en een negatief banksaldo. De reparatie is niet zo ingewikkeld. Ik moet wat virussen verwijderen voor een klant. Om dit te doen, zet ik de pc op m’n werkbank. Vervolgens sluit ik een monitor, toetsenbord, muis en usb drive aan. Ik installeer wat anti-virussoftware, voer een scan uit, verwijder wat bestanden, haal de stekker weer uit de computer en ik geef hem terug an de klant. Toch even 80 ekkies verdiend.

Als ik op mijn eigen computer inlog (en dan bedoel ik de computer in de game), kan ik in mijn mail checken of er meer reparatiesklussen zijn en bestel ik de onderdelen die ik nodig heb. Als ik klaar ben met mijn werkdag, loop ik gewoon de voordeur uit en begint er weer een nieuwe dag. Elke morgen moet ik als eerste de nieuwe reparaties en de onderdelen die ik besteld heb ophalen. Vervolgens check ik of er nieuwe reparaties in m’n inbox staan.

Naarmate de dagen verstrijken, worden de klussen ingewikkelder. Hier is bijvoorbeeld een e-mail van ene DR Waterman:

Zoals je kunt zien, verkocht mijn debiele oom deze arme man een computer zonder koelpasta op de processor. Dus haal ik de pc uit elkaar, koppel ik de ventilator los van de cpu, breng ik de koelpasta aan en zet ik alles weer in elkaar. Om zeker te weten dat de computer weer normaal werkt, installeer ik ook 3DMark. Dit is een echt stukje software dat de prestaties van een computer test met behulp van 3D-demo’s.

Een van de vette dingen in het spel is dat er veel echte merken worden gebruikt. Sommige onderdelen zijn nep, omdat de ontwikkelaars niet aan de juiste licenties konden komen. Zo lijkt PC Building Simulator plaats te vinden in een soort utopische, alternatieve dimensie waarbij iedereen gebruik maakt van het besturingssysteem Omega. Ik ga ervan uit dat dit een Linux-distributie is waar op magische wijze alle pc-games op draaien. Maar er zitten ook veel echte onderdelen in het spel. Zo installeerde ik echte GPU’s van EVGA en knutselde ik zelfs aan de Master Cooler-case die ik ook thuis heb staan.

Dit gaat allemaal goed, maar ik realiseerde pas dat PC Building Simulator echt geen grap is, toen ik de hele 3DMark-test moest doorlopen voordat ik een reparatie kon afmaken. Die arme DR Waterman had een framerate van 8 fps, maar z’n pc werkte – dus niet mijn probleem. Ik werd trouwens niet eens betaald voor deze reparatie, omdat ik een fuck-up van ome Tim moest rechtzetten. Van je familie moet je het maar hebben.

Screenshot: ‘PC Building Simulator’

Door sommige klussen denk ik vol weemoed terug aan de winkel waar ik vroeger mijn computer naar toe bracht. Ik zie nu pas dat de mensen die daar werkten me altijd probeerden te naaien. En ik doe precies hetzelfde in PC Building Simulator. Sommige klanten weten helemaal niks; ze vertellen dat hun kind de nieuwste games wil spelen, of dat ze meer RAM nodig hebben. Maar ze hebben geen idee wat dat betekent. Als een klant zegt dat hij 16GB RAM wil en een budget heeft van 250 euro, geef ik ‘m het goedkoopste geheugen dat er is en zo verdien ik het meeste geld.

Maar onwetende klanten zijn niet altijd fijn. Soms willen ze een nieuwe processor, maar weten ze niet precies wat voor moederbord ze hebben. Dan is het aan mij om ervoor te zorgen dat de onderdelen die ik bestel ook in hun computer werken. Hoe dan ook, ik waardeer vooral dat PC Building Simulator zoveel meer is dan alleen het bouwen van computers, maar dat je ook gewoon een manager bent. Ja, echt.

Wat PC Building Simulator uiteindelijk echt leuk maakt, is hoe het al die verschrikkelijk reparatieklussen als het monteren van een moederbord of koelpasta aanbrengen stroomlijnt.

Volgens veel gamers voelt een computer bouwen als spelen met Lego. Ja, het grootste deel van het proces bestaat – op papier althans – uit het samenvoegen van kleurrijke onderdelen. Maar wat deze leugenaars niet vertellen, is dat je in principe drie handen nodig hebt om een waterkoeling op z’n plaats te duwen. Ze vertellen je niet dat het aansluiten van de aan-uitknop op een moederbord vet verwarrend is, omdat elke mobo net een beetje anders is. Dit is dus precies de reden waarom mensen Macs kopen.

Maar deze problemen heb je niet in de game. Iets monteren doe je gewoon door op de juiste volgorde op een onderdeel, de schroefjes en de plek waar-ie moet komen te klikken. Het voelt dan inderdaad alsof je met Lego aan het spelen bent en ik hoef me geen zorgen te maken om eventuele dure fuck-ups.

PC Building Simulator zit alleen helaas niet echt lekker in elkaar: de menu’s zijn dramatisch, de muziek is verschrikkelijk, en de productiekwaliteit lijkt over het algemeen op die die bergen simulatiegames die elke dag op Steam verschijnen. Maar als je net als ik geil wordt van pc-hardware, is het best ontspannend en leuk. Als je niet superveel computerkennis hebt, maar wel geïnteresseerd bent, kan dit spel je misschien ook nog wat basisvaardigheden leren.

PC Building Simulator is nu uit op Steam Early Access.