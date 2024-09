Peaches brengt een ode aan grote schaamlippen in haar nieuwe video voor ‘Vaginoplasty’

Peaches heeft een nieuwe video uitgebracht die hoort bij haar liedje Vaginoplasty, afkomstig van haar laatste album The Rub, en zoals je van haar mag verwachten gaat het opnieuw om een onzedelijk kunstwerk. Je ziet met pailletten versierde synchroonzwemmers, een gast verkleed als een eenhoorn en haar vaste crewmembers verkleed als gigantische vagina’s met in het midden van alles Peaches zelf. Samen doen ze een soort van choreografie waarin wordt getoond hoe met de clit om te gaan. Opletten dus.

“Dit is mijn versie van een zomerse video geinspireerd op Esther Williams”, vertelt Peaches. “Voor het eerst doen ook mijn dansers Jess Daly en Agent Cleave mee, en natuurlijk de enige echte Christeene.”

Videos by VICE

Het is een ouderwetse electro knaller waarin Peaches de loftrompet steekt over haar grote schaamlippen waar ze fucking trots op is.