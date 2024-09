Het nieuwe liedje van Peaking Lights is geïnspireerd door keffende coyotes

Vandaag is zo’n dag waarop een soepzooitje van dub, kosmische psychedelica en lome disco er heerlijk in zou gaan. Bof jij even: dit nieuwe nummer van Peaking Lights tikt al deze criteria aan. De vocalen van Indria Dunis zijn omgevormd tot een betoverend zwoele zangpartij, die perfect samenvalt met de synthmelodietjes en loopende baslijn.

Bandlid Aaron Coyes vertelt ons over het ontstaan van de track: “Waar wij wonen zijn heel veel coyotes. Ze horen bij Californië en beschermen op een bepaalde manier het land en ecosysteem. In de nacht keffen ze keihard, het klinkt altijd alsof ze aan het feesten zijn. Dit heeft niet echt iets te maken met waarover het liedje gaat, maar op een metaforische manier toch ook weer wel. Waar de track écht over gaat, is zelfreflectie.”

The Fifth State of Consciousness komt op 16 juni uit op het duo’s eigen label Two Flowers Records.