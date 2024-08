Overdag is Neila schoonmaker, ‘s nachts zit ze online achter pedoseksuelen aan

Neila loopt vastberaden op ons af, in haar rechterhand een pakje Marlboro. Ze is helemaal in het zwart gekleed, een paar rode lokken haar ontsnappen vanonder haar capuchon. We ontmoeten elkaar in een woonwijk net buiten de stad Lyon. Maar ondanks deze normale omgeving is Neila allesbehalve gewoon – overdag werkt ze als schoonmaker; ‘s nachts jaagt ze op pedofielen op het internet.

Het begon allemaal in 2019, toen Neila – die uit angst voor represailles liever niet haar volledige naam wil delen – de film Zandvoort, le fichier de la honte (Zandvoort, het schaamtedossier) bekeek. Deze documentaire volgt een kinderporno-zaak van een Duitse man die in Nederland woont. Hij verkocht de porno online. Neila was diep geschokt door wat ze zag – die nacht kon ze niet slapen. De volgende dag besloot ze er wat aan te doen.

Neila deed eerst een paar uur onderzoek naar kindermisbruik, en zo stuitte ze op een man die pedofielen opspoort op het internet. Hij gaat door het leven onder de naam Steven Moore, een pseudoniem geïnspireerd door de linkse activist en regisseur Michael Moore dat hij gebruikt om zijn privacy te beschermen.

Moore, die op het Franse eiland Réunion voor de kust van Madagaskar woont, maakte een nepprofiel aan op Facebook met de gegevens van zijn jonge dochter onder de naam ‘Alicia’. Zijn methode is simpel: criminelen benaderen hem met seksueel expliciete berichten en hij doet hiervan aangifte bij de politie.

Toen ze hem vond, besloot Neila met hem samen te werken. Dus die dag werd Team Moore geboren. Team Moore telt nu ongeveer vijftig leden in Frankrijk, België, Canada, Réunion en Mauritius. Teamleden zijn secretaresses, ingenieurs, advocaten – gewone mensen die hebben bijgedragen aan 65 arrestaties en 26 veroordelingen sinds 2019.

Het team heeft tientallen nepprofielen van tieners op Facebook aangemaakt. Neila plaatst alleen foto’s van haarzelf met een filter dat haar twintig jaar jonger doet lijken. Ze is nooit degene die als eerste een berichtje stuurt, want dat zou in Frankrijk illegaal zijn. Het enige wat ze doet is een zeer geloofwaardig profiel opstellen – compleet met vakantiefoto’s, hobby’s, sport, publieke berichten – en ze wacht dan tot mensen contact met haar opnemen. “Ik besteed er tussen de veertig en vijftig uur per week aan,” zegt ze.

Neila toont ons haar huidige profiel, dat ze onlangs heeft aangemaakt. Als Lucie, 13 jaar, heeft ze honderden kinderpornografische berichten, foto’s en video’s ontvangen van mannen tussen de 17 en 85 jaar oud. Gemiddeld, zegt ze, zijn ze meestal in de vijftig.

Het was echt schokkend om dit alles te zien. Zo schreef Pierre – wiens achternaam om juridische redenen is weggelaten – aan haar: “Ik sta onder de douche, ik had hier graag bij je willen zijn. (…) Ik zal je leren hoe je plezier kunt voelen,” vervolgde hij, alvorens te besluiten dat “liefde geen leeftijd kent”. Neila/Lucie heeft dit al veel vaker gehoord, zo ongeveer elke dag.

Sylvain, een andere gebruiker wiens achternaam we hier om dezelfde reden niet noemen, was nog explicieter. “Laat me je kut zien, waar woon je? (…) Heb je de banaan van een man al gezien? Je papa heeft er ook een, de mijne is heel groot.”

Neila zegt dat er twee groepen mensen zijn die contact met haar opnemen – degenen die op grove wijze misbruik maken door haar bijvoorbeeld meteen masturbatievideo’s te sturen. De andere groep bestaat uit mensen die zich voordoen als beschermengel, en zij zijn het gevaarlijkst. “Ze proberen het kind te manipuleren door te beweren dat ze verliefd worden, dit komt neer op klassieke uitbuiting,” zegt ze.

Neila maakt screenshots van elke seksuele boodschap die ze ontvangt. Vervolgens stopt ze al haar bewijsmateriaal in een dossier met de identiteit van de mannen, hun leeftijd, hun beroep en hun adres. “Ik geef deze documenten aan de politie en zij dragen ze over aan de openbare aanklager,” zegt ze. “Het is echt recherchewerk dat ik in de praktijk heb geleerd, dat vind ik leuk.”

Soms wordt de druk gewoon te veel. In mei 2021 ontving Neila een extreem gewelddadige video van een gebruiker met de naam Franck. “Je kon zien hoe hij een kind verkrachtte,” zegt ze. “Ik was in shock, ik begon te huilen…” Twee dagen later waarschuwde Neila de politie die Franck eind november 2021 arresteerde. Vooralsnog is Franck vrij, in afwachting van zijn proces.

Neila maakte zelf seksueel misbruik mee in haar jeugd. Ze zegt dat ze werd betast door een vriend van de familie toen ze nog maar elf jaar oud was. “Vandaag ben ik liever de persoon die deze expliciete foto’s moet bekijken dan een kind,” zegt ze. “Tieners gebruiken social media, dat is heel normaal. Helaas verschijnen seksuele roofdieren overal waar kinderen samenkomen.”

“Het internet is niet aan regels gebonden, op het dark web kun je alles vinden wat je in het echte leven niet kunt zien, inclusief de verkrachting van een kind,” zegt Homayra Sellier. Zij is voorzitter van de anti-kindermishandelingsorganisatie Innocence in Danger. “Team Moore maakt ons soms attent op een zaak en wij beginnen dan de juridische procedure,” vervolgt ze. “Hun werk is noodzakelijk. Het bespaart ons tijd, wat vooral kostbaar is als er kinderen bij betrokken zijn.”

Volgens de Parijse advocaat Nathalie Bucquet is het moeilijk minderjarigen te ondersteunen als zij het misbruik meemaken. In sommige gevallen hebben ze bijvoorbeeld foto’s van zichzelf naar de misbruiker gestuurd en hierdoor hebben ze het gevoel dat ze niet om hulp kunnen vragen. Op dat moment zijn ze bijzonder kwetsbaar voor chantage.

“Sommige minderjarigen hebben veel moeite om uit die situatie te komen,” zegt Bucquet. “Ze hebben het gevoel dat ze het niet aan hun ouders kunnen vertellen, dus ze blijven heel gesloten.”

Ondanks het werk van advocaten, NGO’s en activistische groeperingen, zal het nog lang duren voor we een oplossing voor dit probleem vinden. “Wat me vandaag echt opvalt, is dat er een explosie van kindermisbruik plaatsvindt op het internet, met streams die gevuld zijn met kinderverkrachtingen,” zegt Bucquet. “Het is sekstoerisme, maar dan van achter het scherm.”

