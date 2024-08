Ik krijg een orgasme elke keer dat ik moet plassen

Ik kom klaar als ik moet plassen. Ik heb het niet over de opluchting die je voelt als je eindelijk naar toilet kunt na het een hele tijd opgehouden te hebben, maar een echt orgasme. Elke keer dat ik mijn volle blaas kan voelen, krijg ik er een. Gelukkig kan ik het ondertussen wat verbergen en zit ik er niet telkens bij als Meg Ryan in When Harry Met Sally. Maar toch is het niet altijd even aangenaam. Zeker niet als het te lang blijft duren, zoals wanneer ik net aan de kassa sta te wachten in de supermarkt.

Als ik in een les zat en de prof plots besloot om geen pauze te geven tussen twee lesuren, werd ik licht in mijn hoofd. Niemand wil anderhalf uur aan een stuk orgasmes krijgen tijdens een les over de Koude Oorlog. Op andere, iets persoonlijkere momenten is het wel leuk natuurlijk. Dan heb je gewoon even de tijd om moeiteloos te genieten.

Videos by VICE

Ik krijg die plasorgasmes – of peegasms – sinds de dag dat ik weet hoe een orgasme aanvoelt. Dat was dus ergens in het begin van mijn puberteit. Ik dacht dat iedereen peegasms had, al durfde ik er heel lang niet over te praten. Toen ik zestien was, en dringend moest gaan plassen, kon ik het niet laten om aan mijn vriendinnen te vragen of ze ook last hadden van orgasmes bij een volle blaas. Mijn vraag werd beantwoord met verwarde blikken, en ik heb het er nooit meer over gehad.

Tot nu dan, want onlangs ontdekte dat ik toch niet alleen ben. In een post op Reddit vraagt een jongen of het normaal is dat zijn vriendin klaarkomt als ze moet plassen. Het besef dat ik niet de enige vrouw ben bij wie dit gebeurt, maakte me nog nieuwsgieriger naar de verklaring achter peegasms. Dus maakte ik snel een afspraak bij mijn gynaecoloog om het er met haar over te hebben. Helaas had ze nog nooit van plasorgasmes gehoord, en begreep ze mijn vraag eigenlijk ook niet zo goed. We gingen samen door de databanken en vonden geen enkel onderzoek over plasorgasmes. Ze sprak van een eventuele genetische afwijking, en legde een nieuwe afspraak vast voor een grondig onderzoek van mijn genitaliën.

Ondertussen staat het internet vol met artikels over peegasms. Cosmopolitan, Vogue en zelfs de Belgische krant La Libre schreeuwen dat deze nieuwe ‘trend’ niet zonder gevaren is, en dat je plas ophouden gevaarlijk kan zijn voor vrouwen die met plasorgasmes willen experimenteren. Aangezien ik die orgasmes niet kan controleren of bedwingen, begon ik me zorgen te maken over eventuele gezondheidsproblemen. Dus ging ik op zoek naar een andere expert die me hopelijk wel zou kunnen vertellen waarom ik in godsnaam klaarkom als ik moet plassen, en of ik me zorgen moest maken om het welzijn van mijn blaas.



Deze keer probeerde ik een seksuoloog aan de lijn te krijgen. Ik heb er zeker twintig opgebeld. Waarvan zeven niet hebben opgenomen. De seksuologen die ik wel aan de lijn kreeg, waren geïnteresseerd in wat ik te vertellen had en wilden een afspraak maken, maar een uitleg kreeg ik niet. Uiteindelijk kreeg ik seksuoloog Wim Slabbinck aan de lijn. Hij had wel al gehoord van peegasms, en kon me meteen geruststellen met een anatomische uitleg: “Het heeft alles te maken met je bekkenbodemspieren. Dat zijn de spieren die de urinebuis, vagina en anus verbinden. Ze spelen een belangrijke rol bij orgasmes en bevallingen, maar ook bij het plassen. Als je klaarkomt of plast, span je je bekkenbodemspieren op en die creëren dan ritmische trillingen. Wat er bij jou gebeurt, is dat je die spieren op dezelfde manier opspant als wanneer je een orgasme zou krijgen, waardoor je dat orgasme ook echt krijgt.”

Al dat ophouden blijkt dus helemaal niet zo schadelijk te zijn voor mijn blaas. “Zolang het prettig blijft aanvoelen is er geen gevaar. Maar als vrouwen het zelf willen proberen, en het lukt hen niet, is het beter om gewoon te gaan plassen. Forceren heeft geen zin als je niet weet hoe het werkt”, vertelt hij.

Zo’n plasorgasme voelt trouwens niet helemaal hetzelfde aan als een vaginaal of clitoriaal orgasme. Maar dat maakt deze orgasmes niet minder waard. Het zit zo: je voelt dat je moet gaan plassen en houdt je plas op want je kunt niet altijd meteen op de pot. Dat ophouden zorgt voor orgasmes tot het moment dat je gaat plassen. Hoe langer je het ophoudt, hoe feller de orgasmes worden. Zo fel dat het uiteindelijk moeilijk wordt om te functioneren. Zo heb ik eens in de auto van een date moeten uitleggen waarom ik even niet meer kon praten en dat hij héél dringend een wc voor me moest vinden. Omdat ik er op dat moment zelf nog niets over wist, was die jongen waarschijnlijk wel even in de war. Maar gelukkig was hij er, in tegenstelling tot sommige van mijn vriendinnen, superchill over. Of je ervan kunt genieten, hangt dus volledig af van waar je bent.

Voor de mannelijke lezers, jammer maar helaas. Deze plasorgasmes zijn niet voor jullie. Wim Slabbinck vertelt wel dat je op veel andere niet-seksuele manieren kunt klaarkomen. Zo vertelt hij over een vrouw die klaarkomt als ze haar tanden poetst en over een man die een hoogtepunt bereikt als zijn vrouw duimzuigt. “Sommige mensen kunnen geen orgasme krijgen tijdens de seks. Maar dat sluit niet uit dat je een orgasme kunt krijgen van allerlei andere dingen. Dat is er juist zo mooi aan.”



Mijn peegasms zijn dus iets moois en compleet normaal. Nu ik beter begrijp hoe mijn lichaam in elkaar zit en reageert, kan ik, indien nodig, op mijn volgende dates ten minste uitleggen wat er aan de hand is.

Wil je elke week een overzicht van onze beste verhalen toegestuurd krijgen? Schrijf je dan nu in voor onze newsletter.

Volg VICE België razendsnel op Instagram: