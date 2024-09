Peggy Gou koopt het liefst exotisch vinyl met giraffen op de cover

“Peggy Gou is de sickste dj die ik in eeuwen heb gezien”, tweette Jackmaster vorig jaar. De in Berlijn wonende Koreaanse producer en plaatjesdraaier kwam een paar maanden daarvoor uit het niets met haar Art of War-EP, waarvan je de track Troop met zijn zwierige baslijntjes en hemelse synth-uithalen ongetwijfeld in de club voorbij hebt horen komen.

Toen ik haar gisterochtend sprak was ze ziek, maar toch nam ze met haar ietwat krakende stem de moeite om te kletsen over welke platen bij welke gemoedstoestand horen. Morgen speelt ze samen geheel toevallig (of niet?) met Jackmaster in de gitzwarte kelder van De School, de Amsterdamse club die deze week trouwens een jaar bestaat.

THUMP: Gelukkig nieuwjaar Peggy! Hoe is het?

Peggy: Het gaat goed, hoewel ik al twee dagen ziek ben en de hele dag lig te slapen. Maar gelukkig nieuwjaar!

Wat voor muziek luister je als je ziek bent?

Om eerlijk te zijn draai ik dan het liefst niets. Ik heb mijn volle concentratie nodig, snap je wat ik bedoel? Maar als ik me weer wat beter ga voelen zet ik altijd meteen hiphop aan. Waarschijnlijk wordt het iets van J Dilla, of The Roots met Things Fall Apart.

Hopelijk ben je weer beter als je dit weekend in Amsterdam speelt.

Ik heb gehoord dat De School dé plek is om te draaien, dus beter wel, ja. Ik kijk hier zo naar uit want het is de eerste keer dat ik in Amsterdam speel. Ik ben één keer eerder in de stad geweest, toen ik als fan van Jackmaster naar de closingparty van Studio 80 ging.

Jackmaster is nu fan van jou. Zijn jullie vrienden?

Ja, we zijn zowat beste vrienden. Ik had hem destijds ook in Studio 80 gesproken maar dat kan hij zich niet herinneren, haha. Toen ik hem laatst vertelde dat ik met hem ga draaien in De School grapte hij: “Ik speel niet met jou, jij warmt mijn set op.” Ik heb het gevoel dat we ergens die nacht nog wel back to back spelen, haha.

Vet. Welke platen neem je hoe dan ook mee?

Ik heb wat toffe platen gekocht in Dublin laatst, waaronder een oude track van Ron Trent. Het is een Paul Johnson-remix van I Feel the Rhythm. Daarnaast neem ik wat dingen mee van onder andere Levon Vincent en Point G.

Heb je een bepaalde strategie als je platen gaat kopen?

Ik vraag meestal om tweedehandsplaten van lokale artiesten, maar ik doe dat alleen als ik op een plek ben als Singapore of een oude stad in Italië waar ze lokale funk en soul hebben. Ik woon in Berlijn en daar kan je geweldige muziek kopen, maar ik zoek meestal naar dingen die ik thuis niet kan vinden. In Singapore vond ik laatst een plaat met een giraffe op de cover die me daardoor al aansprak. Hij heet The Sound of Taiwan’s Tribesmen en is echt geweldig.

Je kiest je platen uit op giraffen?

Haha, nee, maar ik heb wel een obsessie met die dieren. Ik een enorme nepgiraffe in mijn huiskamer. Toen ik de giraffe op die plaat zag was ik meteen verkocht. De muziek bleek ook nog eens fantastisch te zijn, al zou ik het nooit in de club draaien.

Welke plaat luisterde je om het nieuwe jaar in te luiden?

Ik moest vorige week draaien en ik had even geen zin meer in dancemuziek, dus heb ik Arthur Russells Calling Out of Context gekocht en heel de week geluisterd. Ik kan daar eerlijk gezegd heel het jaar naar luisteren, want hij is een van mijn grootste idolen. Ook heb ik Neurotic Behavior van Psyche (Carl Craig) veel aangezet, want dat werkt zo goed met yoga en andere spirituele activiteiten.

Heb je ook platen die je doen denken aan al die verschillende plekken waar je gewoond hebt?

Ik vond laatst een plaat van Kim Wan-sun, die eigenlijk de Madonna van Korea is. Ze herinnert me aan waar ik vandaan kom. Ik word vaak een Koreaanse dj genoemd, wat wel grappig is want ik woon in Berlijn. Maar misschien is het wel een goed ding, want er zijn niet veel dj’s die daar vandaan komen, muziek uitbrengen en op tour gaan.

Wat is de track die je doet denken aan in Londen wonen, waar je zat voordat je naar Berlijn verhuisde?

Ik denk dat dit Omar S met Frogs moet zijn. Hij had een grote invloed op mij toen ik net begon met muziek en productie. Toen ik naar Berlijn verhuisde kreeg ik daar van Mike Huckaby zijn eigen plaat genaamd Baseline 87, dus die herinnert me aan deze stad.

Peggy Gou speelt op zaterdag 7 januari in De School met Jackmaster.