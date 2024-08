PEGIDA lijkt op sterven na dood

Gisteren haalde PEGIDA de rood-wit-blauwe vlaggen en varkensmutsen weer eens uit het vet, om te demonstreren in Amsterdam. De demo stond aanvankelijk gepland voor tijdens de Februaristaking, maar dat werd na overleg met de gemeente verzet.



De opkomst was bijzonder laag – een mannetje of twintig was naar het Waterlooplein gekomen. Er werden wat speeches gegeven door onder andere leider Edwin Wagensveld, voornamelijk over hoe kwaadaardig de islam is en over hoe het PEGIDA elke keer weer onmogelijk wordt gemaakt om vrij hun meningen te uiten. De gigantische politiemacht deed in elk geval z’n best om de paar PEGIDA-mensen hun z’n meningen vrijelijk te laten uiten, door het clubje rechtsneuzen en het clubje linksneuzen dat een tegendemonstratie hield uit elkaar te houden. “HA! HA! PE-GID-DA!” riepen die. “Ha! HA! AN-TI-FA!” riep de overkant terug.

Het groepje mocht nog een stukje langs de Amstel paraderen, maar samen met de geluidswagen waar triestige muziek van Mozart uit klonk was het al met al een vrij sneu tafereel.

Er werden 11 mensen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en het brengen van hitlergroeten. Christopher Pugmire maakte foto’s.