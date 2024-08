Peking wil Bitcoin echt China uitschoppen

Dit stuk verscheen eerder op VICE News US . Foto via Flickr-gebruiker Antana.

De Chinese autoriteiten proberen om het zijn burgers volledig onmogelijk te maken om cryptovaluta te kopen en te verhandelen, schreef Bloomberg maandag.

Tot begin vorig jaar was China de wereldwijde hub voor het verhandelen en delven van bitcoins, maar de laatste tijd tracht het land de economie af te schermen van digitale valuta. Zo heeft het de uitgave van nieuwe cryptomunten via zogenoemde ICO’sverboden en lokale beurzen gesloten. Het land overweegt zelfs om het delven van cryptovaluta te gaan verbieden.

Chinezen weten door middel van online platforms en apps op hun smartphone het handelsverbod te omzeilen. Maar volgens bronnen van Bloomberg wil de Chinese regering nu ook de toegang gaan verbieden tot dit soort tussenpersonen, alhoewel het onduidelijk blijft op welke platformen de regering het precies gemunt heeft. Het zou vooral gaan om de gecentraliseerde systemen zoals apps en beurzen.

Dat is belangrijk om te weten, want individuen kunnen cryptovaluta ook onderling kopen en verkopen. Deze kleine peer-to-peer betalingssystemen kunnen volgens de berichten wel in de lucht blijven.

De koers van Bitcoin ging de afgelopen maand flink op en neer. Zo stond de koers, toen het er even op leek dat Zuid-Korea de handel in cryptovaluta ging verbieden, korte tijd ineens 2.000 dollar lager.

Maandag sprong de koers van Bitcoin van 13.250 dollar naar meer dan 14.000 dollar. Dat gebeurde opvallend genoeg vlak na het bericht uitkwam dat China cryptohandel flink aan ging pakken. Het lijkt erop dat de markt er langzaam aan begint te wennen dat Peking de cryptosector dwars probeert te zitten.

Toch weet je het in cryptoland nooit helemaal zeker. Op het moment van schrijven staat Bitcoin op 11.200 dollar, een daling van bijna 20 procent ten opzichte van maandag.



