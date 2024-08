Penne met een scheut vodka

Porties: 4

Voorbereiding: 5 minuten

Totaal: 35 minuten

Benodigdheden

120 gram ongezouten roomboter

1 kleine witte ui, fijngesnipperd

1 shot vodka

1 blik (400 gram) tomatenblokjes

200 ml slagroom

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

450 gram penne

parmezaanse kaas, geraspt

fijngehakte bladpeterselie

Bereidingswijze

1. Smelt de boter in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de ui toe en bak in 3 tot 4 minuten glazig. Voeg de vodka toe en kook totdat deze verdampt is, dit duurt ongeveer 2 minuten. Doe de tomatenblokjes in de pan en laat alles zo’n 20 minuten sudderen terwijl je af en toe roert. Voeg de slagroom toe en kook nog eens vijf minuten.

2. Breng ondertussen een grote pan met royaal gezouten water aan de kook. Doe de penne in het water en kook in ongeveer 11 minuten al dente (check de kooktijd op de verpakking). Giet de pasta af en doe de pasta in de koekenpan met saus. Roer even goed door en breng op smaak met zout en peper. Verdeel de pasta over vier borden en strooi er voor het serveren wat parmezaanse kaas en peterselie over.