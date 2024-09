People of the Year 2019: Deze mode ontwerpers drukten hun stempel op 2019

Dit artikel is tot stand gekomen met sponsorship van Scarlet.



In de reeks ‘PEOPLE OF THE YEAR’ tonen we je de mensen uit België die ons in 2019 hebben geïnspireerd.

Als Martin Margiela en Raf Simons België op de modekaart hebben gezet, houdt de geschiedenis van de Belgische mode daar niet op. Elk jaar onthullen de Antwerpse Academie en La Cambre nieuwe, even veelbelovende talenten. Afgestudeerd of niet, wij presenteren je vijf personen die volgens ons een kans hebben om het te maken.

Raphaële Lenseigne (28), voor het maken van hakken voor iedereen met haar merk Adult.

Links : Adult Antwerp | Rechts : Nucha Jaitip.

De Adult. hakken werden ontworpen van maat 36 tot 46 om door iedereen gedragen te worden, ongeacht je maat of gender. Volgens Raphaële Lenseigne zijn haar creaties gericht op iedereen die graag in de spotlight staat, iets dat nauwelijks geaccepteerd wordt in onze samenlevingen – en dat vindt ze jammer. Naast haar schoenen speelt Raphaele ook met accessoires die de noties van gender uitdagen. Hoewel ze zichzelf niet als activist beschouwt, is Raphaële zich wel bewust van de impact van haar werk. Vooral als ze bedankingsberichtjes ontvangt van jonge tieners in de queer-gemeenschap. Shout-out voor haar moed en de kinderlijke kant van haar werk en campagnes.

Abdel El Tayeb (25), omdat er in het buitenland al over hem gesproken wordt alvorens hij zijn diploma heeft behaald

Fotos : Mous Lamrabat

Tijdens de eindejaarsmodeshow in La Cambre-Mode(s) won de Frans-Sudanese Master student maar liefst drie prijzen: de prijs van de stad Brussel, de SOFAM-prijs en de 254Forest-prijs, waardoor hij een jaar lang kon genieten van begeleiding in deze creatieve ruimte. In 2016 werd hij al gespot door Julian Klausner, de winnaar van de Prix Étoile de Bazar. Dit jaar kreeg hij de kans om samen te werken met beroemde fotograaf Mous Lamrabat, en werd hij een van de favoriete ontwerpers van Amerikaanse zanger Sudan Archives. Hoewel hij als student nog veel te leren heeft, maakte hij met dit CV al heel veel indruk.

Sarah Levy (36), voor het maken van het accessoire dat de vrouwelijke clubbers ontbrak

Fotos: Chloé Clément en Marie Genin (links) | Benoit Bethume (rechts).

Na een tienjarige carrière in de architectuur legde Sarah Levy zich toe op accessoireontwerp – meer bepaald op lederwaren – en studeerde ze vorig jaar af aan La Cambre-Mode(s) in de richting Accessoires. Het is dus nooit te laat. Haar lederwaren collectie “Creatures of habits“, materialiseert hedendaagse gewoontes in de vorm van accessoires: een elektronische sigaret-handschoen, een telefoon-handschoen, of, voor wie graag tot in de vroege uurtjes danst, een prachtige bh-tas. Haar hybride creaties – tussen kunst, design en mode – benadrukken en bevragen de gewoontes van onze maatschappij. Dankzij haar vooruitstrevende creativiteit won zij de Public Award op het Hyères Festival. Onze modegoeroe Didier Vervaeren mag trots op haar zijn, en wij ook.

Cédric Vanhoek (28), omdat de toekomst van duurzame mode maar aan een slim draadje hangt

Om een kledingstuk te kunnen recyclen, moeten de naden losgemaakt worden en moet de stof gerecupereerd worden. Omdat dit met de hand wordt gedaan, is dit een van de meest tijdrovende en arbeidsintensieve stappen in het proces. Althans tot nu toe. Cédric is een ingenieur, ontwerper en ondernemer die gespecialiseerd is in de circulaire economie. Hij ontwierp de Smart Stitch: een draad die bij hoge temperaturen afbreekt. Deze uitvinding maakt het mogelijk om de naden van een kledingstuk gemakkelijker los te maken door het kledingstuk bloot te stellen aan een temperatuur die hoog genoeg is om de draad te absorberen, maar niet hoog genoeg om de stof te beschadigen. Stoffen kunnen eenvoudiger worden gedemonteerd en terug in elkaar gezet zonder nieuwe materialen te moeten produceren. Daardoor vereenvoudigt Smart Stitch het recyclageproces van de kledingstukken aanzienlijk. Dankzij dit project ging hij Cédric dit jaar tot de finale van de Global Change Award. Hij blijft nu reizen om deel te nemen aan conferenties over de evolutie en duurzaamheid van de mode-industrie. Laten we hopen dat grote bedrijven er snel gebruik van zullen maken.

LĒO, voor het modieus maken van de rave-cultuur

Fotos: Collectie SS/20 – LĒO.

LĒO is een Belgisch merk gecreëerd door Leonneke Derksen, Joëlle Laederach en Matthias Medaer en definieert zichzelf als de geest van een generatie. Met hun moderne en atypische silhouetten – die balanceren op het randje van de slechte smaak – bleven ze niet onopgemerkt in de modewereld. Naast een nominatie op de Belgian Fashion Awards, werden ze ook gepubliceerd in populaire media zoals HYPEBAE en DAZED. Dit jaar hebben veel Belgische en internationale persoonlijkheden LĒO gedragen, zoals Khruangbin en M.I.A., maar ook Angèle en Blu Samu. Hun SS/20 collectie “Trance” werd geïnspireerd door de raves van de jaren 1990 en de trance Goa-beweging. Die bleef zeker niet onopgemerkt op de Paris Fashion Week.

