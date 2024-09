People of the Year 2019: Deze Belgen drukten hun stempel op de muziekscene

Dit artikel is tot stand gekomen met sponsorship van Scarlet.



In de reeks ‘PEOPLE OF THE YEAR’ tonen we je de mensen uit België die ons in 2019 hebben geïnspireerd.

Drugs, seks en party’s zijn geen vreemden op VICE.com, maar daarnaast volgen we ook de Belgische muziekscene en de artiesten nauw op om jullie in contact te brengen met lokaal talent, of het nu gaat om rappers, producers, dj’s of organisatoren. Nu het einde van 2019 in zicht is, pikken we er diegenen uit die zich volgens ons nét dat beetje onderscheidden.



Lola Haro (22) omdat ze vrijwel onbekend was in de scene en nu een van België’s meest veelbelovende dj’s is

De jonge Antwerpse Lola Haro is er in een jaar tijd in geslaagd om een portfolio te creëren als geen ander, met een eerste Boiler Room op Ampere Open Air, een residentie bij Kiosk Radio en sets op grote Belgische festivals zoals Paradise City en Les Nuits Sonores. Vorige maand won ze de Most Promising Artist Award op de Red Bull Elektropedia Awards, evenals de 16e plaats in de Top 100 Best DJ, terwijl ze vorig jaar nog nergens te bespeuren was op deze lijst.

Door naar haar sets te luisteren wordt het al snel duidelijk wat er achter deze duizelingwekkende opmars schuilgaat: haar muzikale selectie is zeer eclectisch, variërend van house tot meer experimentele electro, en van ritmische en diepe klanken tot meer soulvolle invloeden; en dit alles perfect samengebracht. Het is moeilijk om niet door Lola geraakt te worden, ook al staat ze nog in de kinderschoenen. We zijn benieuwd wat 2020 voor haar in petto heeft.

Zwangere Guy (31) omdat hij de nieuwe Angèle is geworden

Na het uitbrengen van twee heftige albums op één jaar tijd, heeft deze man geen introductie meer nodig. In maart bracht hij ‘Wie is Guy?’ uit en scoorde hiermee een gouden plaat en een tweemaal uitverkochte AB. Negen maanden later, kregen we nog net op tijd voor kerst ‘Brutaal’, een album om u tegen te zeggen. Dit wordt nog maar eens bewezen door zijn 3 uitverkochte shows in April 2020.

Zijn harde werk werd beloond bij de Red Bull Elektropedia Awards, waarbij hij de eerste plaats won in maar liefst vijf categorieën: “Artist of the Year”, “Best Album”, “Best Song”, “Best Live Act” en “Best Video”, waarmee hij onze nationale trots Angèle overtrof. In plaats van God en zijn familie te bedanken, nam hij van de gelegenheid gebruik om (letterlijk) te spuwen op de N-VA, het Vlaams Belang en een beetje op Red Bull. Niets weerhoudt de openhartigheid van deze zuivere Brusselaar. Naast zijn muzikale talent ligt Goriks kracht in zijn vermogen om mensen te verenigen die, net als hij, op extreem rechts pissen. Een politieke positionering die ook terug te vinden is in zijn muziek, of hij nu begeleid wordt door zijn Stikstof-broeders of het solo doet.

Susobrino (23), voor het geven van een nieuwe dimensie aan de Belgische elektronische muziek scene

Hasseltse producer met boliviaanse roots Susobrino, won twee jaar op rij de Champion Sound Award. We hebben het ook al over hem gehad door zijn deelname aan Project Cucuron, een mixtape opgenomen in de wildernis. Zijn stijl combineert de muziek van zijn voorouders met hedendaagse elektronische klanken, waardoor er een perfecte balans ontstaat tussen traditionele en digitale elementen.

In 2019 speelde hij onder andere op Dour, AB en Amsterdam Dance Event (ADE). Deze maand verschijnt zijn nieuwe EP “Seis Estudios Para Guitarra” op het nieuwe DTM Funk label, San-Kofa Rythm Records. Zoals de funkmaster zegt: ”Susobrino slaagt erin met zijn producties een unieke groove te creëren en tegelijkertijd het verleden en het heden met elkaar te verbinden.” De release van zijn EP zal volgende maand plaatsvinden in De Studio in Antwerpen en verder is hij ook al aangekondigd op de line-up van Pukkelpop 2020!

KOBO (26), omdat hij niemand nodig had voor zijn album

In een tijdperk waarin iedereen zich verenigd, is Kobo de scene binnengetreden als een solo- en anonieme artiest. In december 2017 presenteerde hij zich, na enkele eerste clips, aan de wereld in de “Rentre dans le Cercle: spécial Belgique” video naast Roméo Elvis, Senamo, Caballero & JeanJass en Isha. Hierin passeerde hij als laatste voor de camera maar wist hij iedereen te overtuigen met zijn freestyle van anderhalve minuut.

Anderhalf jaar later brengt hij zijn eerste album uit, nederig getiteld “Période d’essai”. Met deze 17 duistere maar ambitieuze titels legt Kobo de basis voor langdurig succes, met gladde clips (van Kinshasa tot Venetië), goed geproduceerde klanken (o.a. Ozhora Miyagi, Dolfa, Jowell) en een discretie in de media die zijn kunst voor zichzelf laat spreken. Featuring werden een tijdje overwogen, uiteindelijk weigerde Kobo om de integriteit van zijn album te behouden en het solo te doen van begin tot eind. Velen zouden hebben toegegeven aan het gemak van een mogelijke springplank; we kunnen dan ook niet anders dan het succes van zijn project toe te juichen. En wie weet, misschien horen we in 2020 deze featurings?

Kiosk Radio, voor het opeisen van hun plaats in, en het verenigen van de muziekscene

Kiosk is een alternatieve radio die de game voor Brussel en de rest van België helemaal heeft veranderd. De webradio werd in het najaar van 2017 opgericht door Mickaël Burscteijn, Jim Becker, Nicolas Bucci, Thomas Kok en Thanh Lam vanuit een kleine kiosk in het Warandepark. Hier livestreamen ze elke middag dj-sets op hun Facebook-pagina en hun onlangs vernieuwde site. Zeer eclectisch, met een lijst van residents bestaande uit collectieven en artiesten uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Hier ligt ook de kracht van deze radio; naast een platform om artiesten in de spotlight te zetten, is het ook een ontmoetingsplaats voor de hele Belgische muziekgemeenschap.

Ook al ging het project al twee jaar geleden van start, toch was 2019 duidelijk het jaar waarin Kiosk het meest groeide. En dit niet alleen op vlak van bekendheid, maar ook door hun aanwezigheid op vele festivals zoals Dour, Listen! Festival, en Horst, waar ze een speciaal ochtendprogramma brachten om het katerleed van alle aanwezigen te verzachten.

Horst, omdat ze de festival scene op z’n kop hebben gezet

Het Horst Art & Music Festival is een multidisciplinair project dat in 2014 van start is gegaan. Tot vorig jaar vond het festival plaats aan het kasteel van Holsbeek. Bewust van de impact van hun succes op het milieu, besloten de organisatoren in 2019 om naar een nieuwe locatie te verhuizen. De ASIAT-site, in Vilvoorde, een voormalige militaire basis met een apocalyptische uitstraling. Iets verderop stond een gedeactiveerde koeltoren die onderdak bood aan het ultra-meeslepende audiovisuele werk van Emeka Ogboh. De foto’s gingen het internet rond vanaf de eerste dag van het festival.

Dit was niet de enige installatie, want de hele site was bezaaid met indrukwekkende artistieke en architecturale installaties die in het decor van de verlaten site pasten. Buiten de site en de werken, stelde de line-up ook niet teleur met zowel lokale als internationale artiesten. Het wordt nog moeilijk om het volgend jaar beter te doen.

Tenslotte nog een shout-out naar C12 om ons nachtleven levendig te houden, aan Ana Diaz en Blu Samu voor hun geweldige solo projecten, aan Roméo en Angèle Van Laeken om ons elke keer opnieuw te verbazen en om België in het buitenland te vertegenwoordigen, en aan alle artiesten die hard werken aan nieuwe nummers die we in 2020 mogen beluisteren.

