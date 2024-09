Trey Songz over Donald Trump, en het veroveren van je vriendin

Hoe iemand reageert op een diss, zegt veel over de persoon zelf. Je bent als grootste pestkop van het schoolplein wel erg triest als je begint te janken wanneer je wordt teruggepakt. Maar de persoon die lacht om een kutopmerking is waarschijnlijk chill AF.



Enter Trey Songz, die de reacties van zijn haters en geliefden verwelkomt met een kalmte van een monnik. In een nieuwe aflevering van The People Vs. leggen hem de meest prangende comments onder zijn video voor Nobody Else But You voor. Bekijk de video hierboven.