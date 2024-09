Pepijn Lanen over zijn innige liefdesrelatie met thee

Al zo lang ik me kan herinneren drink ik thee. ’s Ochtends bij het ontbijt earl grey met een geroosterde boterham en aan het einde van de schooldag met een koekje. Mijn vader maakte het voor mijn moeder met melk in zo’n Frans kommetje en voor zichzelf met suiker, wat hij erin roerde met een van de theelepeltjes uit zijn gigantische collectie theelepeltjes. Die had hij vergaard op rommelmarkten en andere plekken waar men tweedehands theelepeltjes placht te vinden. Nog altijd trouwens. Mijn favoriete theelepeltje was het enige bronskleurige lepeltje en had een afbeelding van Shiva aan de bovenkant, maar dat zei me toen nog niks. Ik dronk in die jaren mijn thee met melk en suiker en de sky was de limit. Thee was het eerste wat ik leerde koken, met een theeketel op het gasfornuis, zonder zo’n fluit ding want dat hadden we niet.

Later had ik een waterkoker op mijn kamer, geërfd van mijn grootmoeder, zodat ik tijdens het blowen kopjes thee kon drinken zonder helemaal naar beneden te hoeven lopen. Ik waande mij een miljonair.

