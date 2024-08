Volgens nieuw breinonderzoek is het veel makkelijker om pessimistisch te zijn

“We moeten praten.”

Wat doet deze zin met je? Ga je van het allerslechtste uit of sta je ervoor open en ben je optimistisch over wat er komen gaat?

Videos by VICE

Als je hier optimistisch naar kijkt, wil ik dat je nu mijn lifecoach wordt – want ik kreeg al bijna een hartverzakking door deze hypothetische vraag op te typen. Maar als je pessimistisch ingesteld bent zoals ik, en je dus onmiddellijk uitgaat van het allerergste, weten we nu door nieuw onderzoek dat we onze luie hersenen daarvoor boos moeten aankijken.

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Nebraska-Lincoln onder leiding van Maital Neta, heeft MRI-scans gebruikt om te kijken hoe mensen reageren op uitspraken waar onzekerheid uit naar voren komt. Zij vonden dat het makkelijker is om negatief dan positief te reagere, en dat dat ook nog eens sneller gaat

Voor het onderzoek dat in Social Cognitive and Affective Neuroscience werd gepubliceerd, kregen de 51 deelnemers foto’s van blije, boze en verbaasde gezichten te zien, die ze moesten beoordelen als positief of negatief. Zo kon een basismeting gedaan worden van hoe positief of negatief de deelnemers gezichtsuitdrukkingen geneigd waren te beoordelen. Een week na deze eerste test legden ze al hun proefpersonen in een MRI-scanner en kregen ze beelden te zien van angstige, verbaasde en neutrale gezichten om te kijken wel hersendelen actief waren bij welk type beeld.

Vervolgens kregen de deelnemers foto’s van negatieve gebeurtenissen te zien, zoals ongelukken verwondingen en enge dieren. Bij sommige foto’s werd ze gevraagd om hun eerste indruk van de beelden vast te houden en bij andere foto’s kregen ze opdracht om hun mening positiever te reframen. Hoe goed ze waren in hun gedachten aan te passen, was te zien in hoe verschillende hersendelen oplichtten in de MRI-scanner.



De onderzoekers vonden dat het brein sneller en makkelijker negatieve reacties geeft dan positieve, en dat dat bij jongere mensen nog makkelijker gaat. Als je ouder wordt, word je doorgaans beter in het beoordelen of iets écht negatief is of dat de betekenis wat onduidelijker is. En dat onderscheid kunnen mensen alleen maken als ze hebben geleerd om om te gaan met deze reflexmatige negativiteit. Mensen met een sterkere verbinding tussen de amygdala en andere hersendelen, reageerden positiever op onzekerheid, omdat zij de betekenissen van de beelden beter kunnen reframen.

“Mensen die leren om dingen als positief te zien, leren hun negatieve reacties te omzeilen, waarschijnlijk grotendeels op dezelfde manier als waarop we onze emoties leren te controleren en reguleren als we volwassen worden,” vertelt hoofdonderzoeker Maital Neta me in een e-mail. “We zagen ook dat oudere mensen een positievere interpretatie hebben van deze beelden en we denken dat dit, op z’n minst gedeeltelijk, komt door hun grotere motivatie om te focussen op goede dingen en potentieel slechte dingen in de wereld te negeren. Als iets overduidelijk slecht is, kunnen ze dat niet negeren… maar in situaties die ook positief zouden kunnen zijn, kiezen ze om daarop te focussen.”

Neta vertelt ook dat het team hoopt dat dit onderzoek mensen kan helpen om situaties vanuit verschillende perspectieven te leren zien. Niet iedereen reageert hetzelfde op elke situatie, ook al lijkt een bepaalde reactie soms vanzelfsprekend.

“We hopen mensen te leren dat ze situaties positiever kunnen benaderen,” zegt Netta. “Als ze de tijd nemen om over verschillende mogelijke interpretaties na te denken en niet meteen voor een snelle, onmiddellijke reactie gaan, leren ze om ook de andere kant van dingen te zien. Dus als je niet blij bent met je eigen emotionele reacties of ervaringen, kun je ze leren te veranderen… maar je moet daar wel de tijd voor nemen.”

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.