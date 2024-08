Pete Philly is veel te slim voor ‘De Slimste Mens’

Pete Philly is niet De Slimste Mens van Nederland. Sterker nog: hij wordt sinds gisteren waarschijnlijk gezien als De Domste Mens van Nederland. Misschien komt dit voor jou niet als een klap, maar voor mij wel. De manier waarop hij zichzelf in mijn algoritme heeft gelanceerd is namelijk van een grandioos niveau. Hij is overal in mijn sociale media, en ik word vaker geconfronteerd met zijn alles verpletterende comeback dan met m’n eigen spiegelbeeld. Goed gedaan, Pete, you cracked the code.

Hij was gisteren de eerste deelnemer aan het programma ooit die al voor de finale geen seconde meer over had (bekijk het hier terug). Op zich een prima reden om hem tot in de lengte der dagen uit te lachen, maar come on, sta daar even boven. Want de manier waarop het gebeurt is behoorlijk tragisch. Sterker nog: in het begin gaat-ie als een speer. De eerste vier vragen heeft hij ondanks intens gekreun tijdens het nadenken gewoon goed, en hij wordt pas genekt als hem een vraag wordt gesteld over de zeven dwergen van Sneeuwwitje. Dat kan de beste overkomen. Maar vanaf hier is van z’n zelfvertrouwen niets meer over, en wordt de weg naar beneden keihard ingezet. En het ergste is: het is niet eens zijn schuld. Hij wordt keihard de boot in gestuurd door de NPO.

Want uiteindelijk raakt hij als eerste deelnemer de nul, en moeten er om het spel levend te houden dertig extra seconden worden toegekend aan iedere speler. Alsof dit feit alleen al niet tragisch genoeg is, slaat een segment uit het spel alles. Hij, doorgewinterde ‘nederhopper’ van het eerste uur, krijgt de opdracht om Kendrick Lamar te beschrijven. Glinsters in z’n ogen, dit is zijn moment om te shinen.

Als een machinegeweer ratelt hij feitjes over Kendrick op: Compton, Dr. Dre, LA, Good Kid, M.A.A.D City, Nobelprijs, To Pimp a Butterfly. Maar tot zijn schrik is helemaal niets goed. De studiolampen branden als hellevuur op zijn stamelende gelaat. Vanaf hier ziet hij de bui al hangen: dit wordt niks meer. Uit pure wanhoop schreeuwt hij uit frustratie “damn”, wat nou net een goed antwoord blijkt te zijn. Naast ‘Rapper, Amerika en Pulitzer Prijs’.

Arme, arme Pete. Ten onder gegaan aan z’n eigen intelligentie. Te slim voor het spel, en zoals zo vaak in zijn loopbaan wordt zijn werk niet op waarde geschat. Ik hoop dat hij deze enorme klap met de spelshowhamer te boven komt en hij in zichzelf blijft geloven.

