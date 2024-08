Peter Dinklage van Game of Thrones zat vroeger in een funk-rockband

Videomateriaal heeft al veelvuldig bewezen dat de bebaarde mannen uit Game of Thrones uitblinken in allerlei disciplines, vooral in het zingen van liedjes. Ondanks dat de show nu een winterslaap houdt tot het vermoedelijk laatste seizoen in 2019 uitkomt, laten de acteurs ons maar niet met rust. Misschien komt het omdat wij hen ook niet met rust laten, want we houden van muziek en ook van draken. Soms is het universum eventjes helemaal in balans, en krijgen we iets wat die twee werelden verbindt. Bijvoorbeeld Tyrion Lannister die trompet speelt in een funkband.

Jawel: Peter Dinklage (de acteur die Tyrion speelt) zat in de jaren negentig in een rockband. Volgens NME heette de band Whizzy, en ondanks dat de informatie over deze groep schaars is, worden ze in artikelen uit die tijd omschreven als ‘funk-punk’ met rapinvloeden. Of ze klonken als Faith No More of Red Hot Chili Peppers is vooralsnog onbekend, maar als je je fantasie erop loslaat (en deze fantastische foto’s ziet), krijg je misschien een idee.

Steve Eichner/Getty Images

Deze recensie van hun show in Williamsburg, New York, is waarschijnlijk de beste opsomming van de groep:

Oh, en hier is een stukje tekst uit het lied Omnivore Lord van Whizzy.

“I’m an omnivore yet I do much more

I rock a party with my mike

get people out on the floor

but when the show is over and my rhymes are through

I head to the kitchen

‘cause I need some food”

Ja, de Lannisters houden wel van een goed feestje op z’n tijd. Je kan de beknopte geschiedenis van Whizzy hier vinden.