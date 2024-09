Peter werd ontvoerd in Bogotá en haalde het nieuws met zijn ontsnapping

“Ik geloof dat ik zojuist een bijna-doodervaring heb gehad”, mailde Peter* aan zijn vrienden, in een mailtje met de titel “Naarste reiservaring tot nu toe, inclusief ontvoering en dreigen met een pistool”. De Nederlander was kort daarvoor ontvoerd in de Bronx, de meest beruchte wijk van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Naar eigen zeggen was hij daar niet als drugstoerist, maar was hij daar terecht gekomen door in al z’n naïviteit een paar straatjes verkeerd te lopen.

De Nederlander werd met zijn ontvoering plotseling het gesprek van de dag, omdat hij op wonderbaarlijke wijze wist te ontsnappen, en spectaculaire beelden van die ontsnapping de nationale media haalden:

Videos by VICE

Het Colombiaanse weekblad Semana zette deze zomer een filmpje online van de Nederlander die vorig jaar uit handen van een bende ontsnapte.

Tot niet zo lang geleden lagen de ongure straten van de Bronx bezaaid met mensen, onder invloed van goedkope drugs. Gewapende jongeren controleerden op elke straathoek iedereen die de buurt in wilde. Minderjarigen werden geprostitueerd, de handel in grote hoeveelheden drugs floreerde en het gebied was volledig in handen van gangs die met extreem geweld hun macht uitoefenden. Na jaren door de autoriteiten te zijn getolereerd, hield de Bogotaanse politie op 28 mei dit jaar een grote schoonmaakactie in de wijk, die slechts op een blok afstand van een militair bataljon en bovendien op loopafstand van het presidentieel paleis ligt. Op dit moment wordt de buurt gesloopt en de plannen voor een nieuw winkelcentrum liggen al klaar.

Ik was zelf in Bogotá om onderzoek te doen naar de situatie van de straatbevolking in Bogotá, en zo raakte ik op straat met John in gesprek. De 32-jarige Colombiaan woont al 15 jaar op straat en bracht enkele jaren in de Bronx door. “Onrecht regeerde”, vertelde John, die zelf op de dag van de inval aanwezig was. Terwijl hij druk op een gokmachine aan het spelen was, stormde de politie via het dak naar binnen en sloeg hem in elkaar. Hij kwam er nog goed vanaf. Vele drugsverslaafden en daklozen werden met bussen de stad uit vervoerd. Van een groot deel is na maanden zoeken niets meer vernomen. De achtergebleven bewoners van de Bronx werden door de politie uit de buurt verdreven en zwermden uit over de zuidelijke wijken van Bogotá.

De Bronx één maand na de grote schoonmaakactie. Alle foto’s door de auteur.

Buitenlanders en rijkere Colombianen bezochten de Bronx regelmatig. Tussen de vervallen huizen en kapotte straten waren in het weekend dure auto’s te zien van bezoekers uit het welvarendere noorden van Bogotá. Op zoek naar goedkope drugs en prostituees begaven ze zich tussen de bendes van de Bronx. Er zijn meerdere gevallen bekend van toeristen die werden afgeperst nadat ze zich in de schulden hadden gewerkt, vaak als gevolg van drugsgebruik of gokken. Als hun families niet bereid waren (tien-)duizenden dollars losgeld te betalen, waren de consequenties duidelijk.

Tijdens de laatste politie-inval werden er martelkamers gevonden, evenals hokken met ondervoede pitbulls. John vertelde dat wanneer je iets fout deed “een sayayin [een gewapende dealer – de bijnaam is afkomstig uit Dragonball Z] je hand eraf hakte, of dat je in een kamer met een slang werd gesmeten”.

Al op de eerste dag van zijn korte vakantie was Peter de klos, toen hij aan de wandel ging in Bogotá. Zonder zich van al het voorgaande bewust te zijn, liep hij op een zondagmiddag rustig de gevaarlijkste wijk van de stad in. “Ik zat er ineens middenin,” vertelt Peter over de Bronx.

“Ik zag een gigantische vuilnisbelt op straat, waar heel veel daklozen spullen uit aan het vissen waren, terwijl anderen op straat lagen. Het zag er allemaal heel ongezond uit. Toen was het me wel duidelijk dat het een buurt was waar ik niet moest wezen.”

Veel daklozen verblijven sinds de grote schoonmaakactie een paar straten naast De Bronx

Toen hij verder de straat in liep, ging het van kwaad tot erger, en al snel ging het echt mis. “Binnen de kortste keren stond er iemand met een revolver tegen mijn hoofd,” vertelt Peter. Een bijstander probeerde de overvallers tot rust te manen, maar dat hielp niks. De overval escaleerde al gauw in een ontvoering, en er werd hem duidelijk gemaakt dat hij een huis in moest gaan.

“Toen ik tegenspartelde en zei dat ik dat huis niet in wilde, sloeg die gozer me met de kolf van de revolver op mijn hoofd. Toen begon de situatie wel echt ernstig te worden. […] Er zat niets anders op dan me door vijf of zes man naar binnen te laten slepen. Ze tilden me op en ik ging horizontaal het huis in. Mijn broek en shirt waren kapot, mijn riem was gebroken. Mijn kleren hingen als lompen aan m’n lijf.”

Gelukkig voor Peter werd hij niet meteen naar een kamertje gebracht met hongerige honden of reptielen – hij werd achtergelaten in een lege kamer zonder slot. Peter twijfelde geen moment en wist dat hij er vandoor moest.

Dwalend door het pand zocht hij naar een uitgang. “Er lag allemaal bouwmateriaal, en toen ik een deur opendeed in een andere kamer zag ik een man die aan het klussen was. Ik zei ‘sorry’, deed de deur weer dicht, en ben doorgerend naar de volgende etage.”

Uiteindelijk wist Peter het dak te bereiken. Zijn belagers, die inmiddels doorhadden dat hij was ontsnapt, troffen hem aan op de dakrand, maar durfden hem niet via het vervallen dak te gaan halen. Op enkele meters afstand, zwaaiend en schreeuwend, dwongen ze Peter bijna tot een fatale beslissing.

“Die mannen kwamen te dichtbij, ik overwoog om te springen. Ik dacht: desnoods spring ik op dat dakje; dan breek ik wel mijn benen, maar dan lig ik tenminste tussen de politie.” Uiteindelijk trokken zijn belagers zich terug en kon Peter door de brandweer met een ladder van het dak gehaald worden.

Met een gapende wond op zijn hoofd werd Peter afgevoerd naar een nabij ziekenhuis, waar hij na enkele hechtingen dezelfde nacht weer mocht vertrekken. Hij had echter nog geen zin om meteen weer naar Nederland terug te vliegen. De dagen na zijn ontvoering bezocht hij nog een bowlingcentrum, verschillende musea en een paar restaurants.

In 2015 bezochten 2,5 miljoen toeristen Colombia, een stijging van 12 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarnaast azen steeds meer investeerders op het centrum van miljoenenstad Bogotá. Voor de drugsverslaafden betekenen deze ontwikkelingen dat ze met steeds hardere hand worden weggeveegd. Ondanks dat de Colombiaanse president Santos dit jaar in het hoofdkantoor van de VN (in New York) een speech gaf over hoe belangrijk het is om drugsverslaafden vanuit een gezondheidsperspectief te benaderen. De Bronx is met name schoongeveegd voor de komst van commerciële projecten in het hart van de stad.

Peter is inmiddels al weer sinds ruime tijd terug in Nederland en voelt zich vooral een enorme pechvogel die uiteindelijk heel erg veel geluk heeft gehad. Hij raadt niemand af om naar Colombia te reizen, maar het is wel een goed idee om je van tevoren goed te informeren over de risico’s van bepaalde gebieden. Je wil niet eindigen in een nachtmerrie zoals die van Peter, of nog erger, in een kamer vol hongerige reptielen.

*Naam is op verzoek van de geïnterviewde veranderd

Lees ook: